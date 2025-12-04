“Figlia di Putin, cosa ci fai?” L’irruzione indecente della Tv ucraina: mai così in basso con la propaganda





Tre settimane fa, il padre della signora ha commesso un omicidio nei confronti del fratello della persona intervistata. Un giornalista ucraino, operante a Parigi, ha rivolto questa domanda ad una donna per strada. Secondo quanto riportato dall’emittente Nexta Tv, la donna è stata identificata come Elizaveta Krivonogikh ed è ritenuta la presunta figlia illegittima di Vladimir Putin. Il giornalista ha insistito, chiedendole il motivo della sua residenza in Europa, definendola “maledetta e odiosa”. La donna ha risposto che non aveva il permesso di consentire la registrazione video, mentre tentava di celare il proprio volto.





A journalist from a Ukrainian media outlet spotted Putin’s so-called daughter — Liza — in Paris. She did not admit to being Putin’s daughter, but visually, she looks exactly like him. pic.twitter.com/VpCHhsJaIC — WarTranslated (@wartranslated) December 3, 2025

Il nome Elizaveta Krivonogikh celerebbe l’identità di Luiza Rozova. La giovane, di 22 anni, sarebbe nata nel 2003 dalla relazione tra il Presidente russo e Svetlana Krivonogikh, una donna delle pulizie che avrebbe accumulato un patrimonio di notevole rilevanza nel corso degli anni. La signorina Rozova, finita sotto i riflettori dei media indipendenti russi, risiederebbe a Parigi, dove svolgerebbe la funzione di manager di due gallerie d’arte.

La giovane, come riportato da Bild, avrebbe recentemente pubblicato su Telegram messaggi riconducibili al padre, che non viene mai esplicitamente nominato. Tali messaggi esprimerebbero un senso di identità e di protesta, affermando: “Mi ricorda chi sono e chi ha distrutto la mia vita. L’unico modo che ho di protestare, l’unico modo che ho per dimostrare chi sono io, è mostrare a tutti la mia faccia. La mia impronta unica, la prova della mia realtà. Questo è ciò che mi ricorda ogni giorno per chi sono nata e per chi è stata rovinata la mia vita. L’uomo che ha preso milioni di vite e distrutto la mia”.

Il Presidente russo ha avuto diverse compagne. Nel 1983 ha contratto matrimonio con Lyudmila Putina, da cui ha avuto due figlie, Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova. Secondo voci non confermate ufficialmente, Putin sarebbe legato da oltre dieci anni all’ex ginnasta Alina Kabaeva, da cui avrebbe avuto due figli nati nel 2015 e nel 2019.



