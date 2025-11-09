Filippo Magnini sbotta: “Hanno rotto le scatole a mia moglie”, la replica di Selvaggia Lucarelli: “Ma chi se l’è filata”





Delusione per Filippo Magnini a Ballando con le stelle: il nuotatore si è detto contrariato dai giudizi della giuria e da una frase su Giorgia Palmas.





Nella puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 8 novembre, Filippo Magnini ha espresso apertamente la sua delusione per i giudizi ricevuti dopo la sua esibizione. Il campione di nuoto, convinto di aver offerto una performance di alto livello, ha reagito con amarezza alle valutazioni della giuria, che non ha risparmiato critiche al suo ballo.

Carolyn Smith ha definito la sua prova “debole in alcuni punti”, mentre Ivan Zazzaroni ha commentato: “Puoi fare molto meglio”. Anche Selvaggia Lucarelli ha espresso un parere negativo: “Non mi è proprio piaciuto, molto deludente rispetto al tuo livello medio che è altissimo. Non è il tuo. Non era nelle tue corde”.

Il diretto interessato ha replicato sostenendo di non condividere affatto l’opinione dei giudici: “Io ho una percezione diversa. Mi è sembrato di averlo ballato veramente bene. Mi è sembrato di avere fatto tutto bene. Ero convinto che avrei preso 50 punti”. Magnini ha poi accusato la giuria di pretendere troppo da lui rispetto agli altri concorrenti: “A volte mi sembra di essere giudicato come se fossi Pernice o Di Pasquale. Io sono un concorrente come tutti gli altri. Ci sono tante imprecisioni negli altri che non vengono dette. Non c’è una volta che me ne lasciate passare una”.

Durante il confronto in studio, Lucarelli lo ha provocato: “Hai un problema perché stasera abbiamo lodato Fognini?”. L’ex campione di nuoto ha risposto negando ogni rivalità: “Non mi metterete mai contro Fabio perché siamo compagni di padel”.

Successivamente, Magnini ha voluto chiarire un episodio che lo avrebbe infastidito riguardo alla moglie, Giorgia Palmas: “Mi devo togliere un sassolino. Io sono l’unico a cui qualcuno abbia rotto le scatole a me e a mia moglie. Non vedo l’ora che torni qui mia moglie e vi farò il ballo migliore di Ballando con le stelle”.

Immediata la replica di Lucarelli: “Chi ha rotto le scatole a tua moglie? Ma chi se l’è filata”. Magnini, senza fare nomi, ha ribadito il proprio disappunto: “Volevo dire questa cosa perché ci sono state cose che non mi sono piaciute. È stato detto che se c’è mia moglie ballo male e se non c’è ballo bene. Smettetela. Chi l’ha detto, ha detto una cavolata”.

Al termine della valutazione dei giudici, l’atleta ha lasciato lo studio visibilmente contrariato.



