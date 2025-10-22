Filippo Turetta rinuncia all’appello: nonostante l’ergastolo, tra 10 anni potrà ottenere i primi permessi premio





Filippo Turetta ha deciso di non presentare ricorso contro la sentenza di primo grado relativa all’omicidio di Giulia Cecchettin. La sua scelta ora pone la responsabilità sulla Procura generale di Venezia, che dovrà valutare se procedere con un appello contro la condanna già inflitta. La situazione giuridica di Turetta, 23 anni, è complessa e coinvolge diversi aspetti legali, tra cui la possibilità di pene aggiuntive oltre all’ergastolo già stabilito.





Sebbene l’ergastolo rappresenti la pena massima prevista, i giudici potrebbero decidere di applicare anche l’isolamento diurno come misura supplementare. Questo tipo di isolamento è destinato a limitare l’interazione del detenuto con gli altri, in particolare in caso di comportamenti problematici o per garantire la sicurezza all’interno dell’istituto penitenziario.

Tuttavia, anche con una condanna così severa, Turetta avrà la possibilità di richiedere permessi premio dopo aver scontato almeno dieci anni di pena. Questi permessi sono concessi ai detenuti che dimostrano una buona condotta in carcere e non sono considerati pericolosi. Essi permettono ai detenuti di trascorrere del tempo con i propri familiari durante festività o altre occasioni speciali, un aspetto che può contribuire al reinserimento sociale.

Inoltre, secondo le stime riportate da Il Gazzettino, Turetta potrà richiedere la liberazione condizionale, che consente di scontare la parte finale della pena in libertà vigilata, solo dopo aver trascorso 26 anni in detenzione. Questo significa che, se le cose seguiranno il corso previsto, il giovane potrà ottenere questa forma di libertà quando avrà 48 anni. È previsto anche un possibile anticipo della liberazione dopo 21 anni di carcere, sempre che il detenuto mantenga una condotta positiva durante il periodo di detenzione.

La notizia della rinuncia all’appello ha suscitato reazioni, in particolare da parte di Gino Cecchettin, padre della vittima, che ha dichiarato: “La rinuncia all’appello da parte di Filippo Turetta? L’ho appresa dai giornali e un po’ mi ha sorpreso”. Cecchettin ha continuato esprimendo il proprio stupore riguardo a questa decisione, considerandola potenzialmente autolesionistica sul piano tecnico. Ha inoltre aggiunto: “Confrontandomi anche con il nostro avvocato, è una decisione che sul piano tecnico può sembrare autolesionistica. Se faccia parte di un percorso di autentico pentimento da parte di Filippo? È ciò che mi auguro ma sarà il tempo a dircelo”.

Questo caso ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, non solo per la gravità del crimine, ma anche per le implicazioni legali e morali che ne derivano. L’omicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto nel novembre 2023, ha scosso la comunità locale e ha sollevato interrogativi sulla giustizia e sulla possibilità di riabilitazione per i colpevoli di reati gravi.

La decisione della Procura generale di Venezia sarà cruciale nei prossimi passi legali. La valutazione se fare appello o meno potrebbe influenzare non solo il destino di Turetta, ma anche le percezioni pubbliche riguardo alla giustizia in casi di omicidio. L’attenzione rimane alta mentre il caso si sviluppa, con la società che osserva attentamente ogni sviluppo.



