Finale Eurovision: Michelle Hunziker canta per l’Italia, ma la diretta viene interrotta dagli spot

La serata finale dell’Eurovision Song Contest 2025, tenutasi presso la St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera, ha visto tra i protagonisti la conduttrice Michelle Hunziker. La presentatrice italo-svizzera, nota per il suo legame con l’Italia, ha deciso di omaggiare il paese che l’ha accolta e che considera casa, cantando uno dei brani più iconici della musica italiana, “Nel blu (dipinto di blu)”. Tuttavia, il suo tributo non è stato trasmesso in diretta televisiva a causa di una pausa pubblicitaria programmata, come confermato dalla Rai. Nonostante ciò, l’esibizione è stata ripresa e condivisa sui social media, permettendo al pubblico di apprezzare il gesto di Hunziker.





Michelle Hunziker, attualmente impegnata nella conduzione del programma “Striscia la notizia”, ha accettato l’invito a condurre la serata finale dell’Eurovision Song Contest 2025. La decisione è stata presa in accordo con Mediaset per evitare di sovrapporsi alla sua presenza quotidiana sul piccolo schermo. “Essendo in onda tutti i giorni con Striscia fino al 10 di giugno, durante la settimana non potevo andare contro noi stessi. Mi è stato concesso al sabato per la finale e sono molto grata per questa cosa. Riesco comunque a vivere questa bellissima avventura conducendo la finale”, ha dichiarato Hunziker.

Per quella serata speciale, Francesca Manzini ha preso il posto di Michelle alla conduzione di “Striscia la notizia”, permettendo così alla presentatrice di salire sull’ambito palco dell’Eurovision. Hunziker ha condiviso il palco con altre due conduttrici, Hazel Brugger e Sandra Studer, formando un trio internazionale che ha guidato il pubblico attraverso una serata di musica e spettacolo.

La scelta del brano “Nel blu (dipinto di blu)” non è stata casuale. La canzone, conosciuta in tutto il mondo, è un simbolo della cultura musicale italiana e rappresenta un ponte tra il passato glorioso della musica italiana e il presente. Il gesto di Michelle Hunziker è stato un modo per esprimere il suo affetto e gratitudine verso l’Italia, un paese che l’ha accolta e in cui ha deciso di stabilirsi nonostante i suoi impegni lavorativi internazionali.

L’Eurovision Song Contest è un evento che unisce milioni di spettatori in tutto il mondo, e la presenza di Hunziker ha aggiunto un tocco personale alla serata. La sua performance, sebbene non trasmessa in diretta televisiva, ha comunque raggiunto il pubblico grazie ai social media, dimostrando ancora una volta il potere delle piattaforme digitali nel condividere momenti significativi.

L’omaggio all’Italia da parte di Michelle Hunziker ha suscitato reazioni positive sui social, con molti utenti che hanno apprezzato il suo tributo alla cultura italiana. L’esibizione è stata vista come un gesto sincero da parte della conduttrice, che ha saputo portare sul palco dell’Eurovision un pezzo della sua identità e del suo percorso personale.

In conclusione, la partecipazione di Michelle Hunziker alla finale dell’Eurovision Song Contest 2025 è stata un momento significativo sia per la conduttrice che per il pubblico italiano. Nonostante le limitazioni della trasmissione televisiva, il suo omaggio all’Italia è riuscito a raggiungere e commuovere molte persone, testimoniando ancora una volta l’importanza della musica come linguaggio universale capace di superare confini e barriere.