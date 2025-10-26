Finse di dormire mentre l’assassino stava sulla soglia della sua stanza — e il suo sangue freddo aiutò la polizia a catturarlo





“Si stavano sciogliendo” — un bambino di quattro anni corse a piedi nudi fino a scuola dopo aver trovato i bisnonni uccisi nel sonno





Un bambino ebbe la prontezza di fingere di dormire mentre l’uomo che aveva appena sterminato la sua famiglia lo osservava dalla porta della sua camera. Grazie alla sua presenza di spirito, riuscì in seguito ad aiutare la polizia a identificare l’assassino.

Il piccolo Dameon Huffman, di quattro anni, viveva con i suoi bisnonni Jack (51) e Linda Myers (55) nella contea di Darke, in Ohio (USA), quando Greg Myers, 25 anni — figlio di Jack avuto dal suo primo matrimonio — compì una strage.

La famiglia Myers era molto stimata nella comunità locale: possedevano una fattoria di 40 acri e gestivano anche una rinomata pizzeria. La madre di Dameon, Amber, aveva avuto il figlio a 16 anni e i due stavano per riunirsi non appena lui avesse terminato la scuola materna.

Greg era stato il testimone di nozze al matrimonio di Jack e Linda meno di un anno prima dell’attacco. Ma, quando si trovò in gravi difficoltà economiche, indossò una tuta verde scura e dei guanti in lattice, deciso a impadronirsi della sua eredità con un fucile a pompa.

La mattina del 27 marzo 2003, Greg sparò ai due anziani nel sonno, colpendoli alla testa a bruciapelo.

Quando la polizia iniziò le indagini, trovò tracce di sangue nella stanza di Dameon e ipotizzò che il bambino avesse incontrato l’assassino. Nonostante la giovane età e l’incapacità di descrivere a parole l’orrore vissuto, il piccolo raccontò in seguito agli agenti di aver visto una figura “spettrale”. Per aiutarlo a ricordare, gli fu mostrato un modellino della casa con delle bambole: muovendo quella che rappresentava Greg nella sua stanza, Dameon sussurrò: “Ho sentito un clic”, riferendosi all’apertura della porta.

Al mattino, scendendo al piano inferiore, trovò i suoi bisnonni senza vita. Tentò di chiamare il 911, ma la linea telefonica era stata tagliata. Così, disperato e a piedi nudi, corse fino alla scuola, coperto di sangue, e disse agli insegnanti che i suoi cari “si stavano sciogliendo”.

Quando la polizia arrivò, trovò la porta d’ingresso spalancata e la casa silenziosa, senza segni di colluttazione. I corpi erano ancora caldi.

Le indagini iniziali non portarono a nulla finché i sospetti non si concentrarono su Greg. Egli affermò di essere al lavoro al momento del delitto, presentando anche il proprio cartellino presenze come prova, e si offrì volontariamente di sottoporsi alla macchina della verità e di far perquisire la sua casa.

Pochi giorni dopo, a circa otto chilometri dall’abitazione, gli agenti trovarono un fucile Winchester in un torrente, con il numero di serie limato. Incrociando i dati di vendita delle armi, risalirono al venditore, che consegnò un taccuino con il nome di Greg Myers come acquirente.

Approfondendo, gli investigatori scoprirono che Greg era sommerso dai debiti e che, alla morte di Jack e Linda, avrebbe ereditato l’intera fattoria. Messo di fronte alle prove, negò di possedere una tuta verde.

Un’ulteriore perquisizione nel torrente portò alla scoperta di un sacco della spazzatura contenente una tuta verde scura, guanti in lattice e scarpe da ginnastica. Su uno dei guanti fu trovato un’impronta digitale perfettamente coincidente con la sua. Gli investigatori ritennero che Greg avesse indossato scarpe di una taglia più piccola per confondere le tracce.

Il capo investigatore Mark Whittaker informò Amber dell’arresto. Lei raccontò: “Sono crollata in ginocchio, non potevo crederci. Greg era di famiglia, una persona di cui mi fidavo.”

Nell’aprile del 2004, a un anno dal duplice omicidio, Greg fu processato per due capi d’imputazione di omicidio aggravato.

La difesa sostenne che le prove fossero solo circostanziali, ma l’accusa ricordò ai giurati che Dameon “vide ciò che nessun bambino dovrebbe mai vedere.”

Greg Myers fu riconosciuto colpevole di due omicidi aggravati e di una rapina aggravata, ricevendo due ergastoli senza possibilità di libertà condizionale.

Attualmente sta scontando la pena presso il Marion Correctional Institution in Ohio, secondo quanto riportato da Forensic Files.



