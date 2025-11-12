Firenze, risorsa distrugge una vetrina senza alcuna ragione: paura, nessuno interviene





Un ulteriore episodio di violenza urbana si è verificato in pieno giorno a Firenze, in via Circondaria. Un individuo, identificato come immigrato, ha utilizzato un oggetto simile a una mazza, scambiato da diversi testimoni per un aspirapolvere, per danneggiare la vetrina di una concessionaria di motocicli.





L’aggressore ha ripetutamente colpito la porta a vetri, ignorando i richiami dei presenti e schivando una transenna lanciatagli contro. Dopo aver creato un varco, ha tentato di sottrarre una motocicletta, ma l’apertura risultava troppo stretta. In preda all’ira, ha quindi colpito l’altra vetrina.

Successivamente, l’individuo ha estratto un coltello, minacciando chiunque tentasse di intervenire. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di bloccare e arrestare l’uomo, ponendo fine alla sua furia.

Questo episodio non è isolato nel capoluogo toscano. Pochi giorni fa, sempre a Firenze, una donna è stata aggredita in un supermercato. Un uomo, brandendo un pollo arrosto, l’ha presa a calci e ha inveito senza motivo.

Via Circondaria, già nota per episodi di microcriminalità, torna al centro dell’attenzione mediatica. La registrazione video dell’accaduto ha rapidamente fatto il giro del web. Il video è stato condiviso anche da Matteo Salvini, che ha commentato le immagini con le seguenti parole: “Oggi a Firenze, in pieno giorno, davanti a cittadini terrorizzati. Inaccettabile. Grazie alle Forze dell’Ordine, intervenute prontamente. Nessuna tolleranza: ora, in carcere!”.

