Firenze, scompare una guardia giurata: arrestato a Ferrara un 41enne che confessa l’omicidio

Un arresto per rapina avvenuto a Ferrara ha preso una drammatica piega quando un uomo di 41 anni, durante l’interrogatorio, ha rivelato di aver ucciso e sepolto il corpo di Federico Perissi, una guardia giurata di 45 anni, scomparsa da circa 24 ore in Toscana. La confessione ha portato gli agenti a scoprire il cadavere della vittima, occultato sotto terra e fango sotto un cavalcavia nei pressi del lago di Bilancino, nella città metropolitana di Firenze.





Il macabro rinvenimento è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, quando la squadra mobile di Ferrara ha contattato le forze dell’ordine fiorentine per procedere con lo scavo nel luogo indicato dall’uomo. I dettagli della vicenda rimangono ancora da chiarire, ma la confessione ha già sollevato interrogativi su come sia avvenuto l’omicidio e quali siano stati i motivi dietro al gesto.

Federico Perissi era scomparso improvvisamente, tanto che i familiari e i colleghi avevano lanciato appelli sui social media per chiedere aiuto nelle ricerche. “Invitiamo chiunque abbia informazioni utili a mettersi in contatto con le forze dell’ordine. Ogni segnalazione può fare la differenza”, avevano dichiarato i familiari nel tentativo di ottenere notizie sulla sua sorte.

Poche ore dopo, l’uomo arrestato a Ferrara ha sorpreso gli agenti con la sua confessione. Dopo essere stato fermato per tentata rapina, ha raccontato una storia raccapricciante che ha portato alla scoperta del cadavere. Nonostante la confessione, i contorni esatti della vicenda e il movente dell’omicidio rimangono ancora da chiarire.

Dai primi accertamenti sembra che la vittima e l’omicida si conoscessero e che stessero viaggiando insieme in auto al momento dell’omicidio. Per motivi che devono ancora essere chiariti, l’uomo ha ucciso Federico Perissi, che non era in servizio al momento dei fatti. Dopo aver commesso l’omicidio, ha sepolto il corpo e ha preso l’auto della vittima, dirigendosi verso Bologna.

Successivamente, l’uomo ha avuto un incidente con l’auto e, dopo averla abbandonata, si è diretto verso Ferrara, dove è stato infine arrestato per la tentata rapina. La polizia sta ora indagando per comprendere meglio la dinamica degli eventi e il motivo per cui l’uomo ha compiuto un gesto così estremo.

La scoperta del cadavere ha scosso la comunità locale, già colpita dalla scomparsa di Federico Perissi. I familiari e i colleghi della vittima sono in stato di shock e cercano di elaborare l’accaduto. La guardia giurata era benvoluta e rispettata nel suo ambiente di lavoro, e la sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra coloro che lo conoscevano.