Flavio Briatore sorprende tutti: 500 euro di paghetta al figlio e con Elisabetta Gregoraci nessuna possibilità di ritorno

Flavio Briatore ha chiarito definitivamente la natura del suo rapporto con l’ex moglie Elisabetta Gregoraci, sottolineando che, nonostante il passato condiviso, non ci sarà mai un ritorno di fiamma tra loro. La stessa posizione è stata ribadita dalla showgirl e conduttrice, che in un’intervista al Corriere della Sera aveva dichiarato: “Ci vogliono sempre vedere insieme a tutti i costi”. Dopo anni di separazione, i due hanno trovato un’intesa che permette loro di collaborare per il bene del figlio Nathan Falco, nato 15 anni fa dalla loro unione.





Nonostante la fine della relazione sentimentale, il legame tra Briatore e Gregoraci rimane solido e orientato al ruolo genitoriale. L’imprenditore ha spiegato: “Siamo stati bravi a mettere lui al primo posto, quando ci siamo lasciati: non saremo più una coppia, ma non smetteremo di essere i suoi genitori e di esserci l’uno per l’altra”. Questo equilibrio è frutto di sforzi reciproci e di una visione condivisa sull’importanza di garantire stabilità al figlio. In un aneddoto curioso, Briatore ha scherzato sul fatto che l’ex moglie controlla il suo telefono mentre dorme, affermando: “Ma quando io dormo possono pure operarmi a cuore aperto e non sento niente! Lei è la madre di Falco, la cosa più importante che ho”.

Il figlio Nathan Falco, oggi quindicenne, frequenta una prestigiosa Boarding School in Svizzera e mostra una spiccata curiosità per il mondo degli affari. Secondo il padre, il ragazzo è molto interessato alle attività imprenditoriali, soprattutto nel settore Food & Beverage. “Parla 4 lingue, lo tengo al corrente di quello che succede nelle mie aziende, e a lui piace molto. È molto difficile non viziarlo” ha ammesso Briatore, evidenziando come il giovane abbia già dimostrato una certa passione per il lavoro nei ristoranti gestiti dalla famiglia. “In uno qualunque dei nostri ristoranti conosce il nome di tutti i ragazzi. Anche in Kenya è così” ha aggiunto.

Nonostante il successo personale e professionale dell’imprenditore, Briatore ha espresso il desiderio che il figlio possa scegliere liberamente il proprio percorso di vita senza sentirsi obbligato a seguire le orme paterne. “È banale, ma gli auguro di avere la salute e di essere felice. Ma se si rendesse conto di non volere troppa pressione addosso e di desiderare una vita normale, vorrei solo che trovasse il modo di essere felice. Non è obbligato a fare quello che faccio io” ha dichiarato.

Un dettaglio che ha suscitato curiosità riguarda la paghetta mensile destinata al giovane Nathan Falco. L’imprenditore ha rivelato: “Mi sembra 500 euro al mese” sottolineando che, pur essendo generoso con il figlio, cerca di mantenere un certo equilibrio per non viziarlo eccessivamente.

La relazione tra Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci continua a essere oggetto di attenzione mediatica, ma entrambi sembrano determinati a mantenere la loro indipendenza personale pur collaborando per il benessere del figlio. Per loro, l’essere genitori rappresenta una priorità assoluta, dimostrando che è possibile costruire un rapporto positivo anche dopo la fine di una storia d’amore.

Nel frattempo, il giovane Nathan Falco prosegue i suoi studi in Svizzera e coltiva interessi personali lontani dal mondo della Formula 1, che ha caratterizzato la carriera del padre. Il futuro del ragazzo resta aperto, con la possibilità di seguire le proprie passioni senza pressioni esterne.