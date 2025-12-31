Flora Canto: “Mia figlia ha confuso Can Yaman con suo padre, in effetti somiglia a Enrico Brignano”





Flora Canto ha condiviso un aneddoto divertente riguardante la sua primogenita, Martina, di otto anni, durante la sua partecipazione alla trasmissione La volta buona, andata in onda martedì 30 dicembre. La piccola, figlia dell’attrice e di Enrico Brignano, ha recentemente confuso l’attore turco Can Yaman con il suo papà mentre guardava una puntata della popolare serie Sandokan.





Nel corso dell’intervista, Flora Canto ha raccontato che, mentre guardavano la serie, Martina ha esclamato: “Papà!” non appena ha visto Can Yaman sullo schermo. Questa affermazione ha suscitato ilarità in studio, con tutti i presenti che hanno riso della situazione. L’attrice ha poi spiegato: “Le ho detto ‘No, c’è una somiglianza ma non è papà’.” Inoltre, ha aggiunto con ironia che anche lei, quando ha visto Can Yaman nei panni di Sandokan, era inizialmente convinta che fosse il suo compagno.

Caterina Balivo, conduttrice del programma, ha commentato scherzosamente: “È proprio figlia di Enrico Brignano.” A questo punto, Flora Canto ha colto l’occasione per ribadire il legame tra la figlia e il padre, affermando: “No, non è figlia di Can Yaman. Non lo è purtroppo. Non lo è perché è di Enrico.”

La relazione tra Flora Canto e Enrico Brignano dura ormai da undici anni; i due si sono fidanzati nel 2014 e hanno celebrato il loro matrimonio nel 2022. La coppia ha due figli: Martina, nata nel 2017, e Niccolò, nato nel 2021. Nonostante gli impegni professionali, i due genitori riescono a mantenere un forte legame, condividendo sia la vita privata che alcune esperienze lavorative.

La popolarità di Can Yaman è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, grazie ai suoi ruoli in diverse produzioni televisive, tra cui Sandokan, dove interpreta il protagonista. La serie ha riscosso un grande successo, attirando l’attenzione di milioni di telespettatori. La somiglianza tra Yaman e Brignano ha dunque colpito anche la giovane Martina, che ha fatto una confusione innocente ma divertente.

La storia raccontata da Flora Canto mette in luce non solo la spontaneità dei bambini, ma anche il modo in cui le celebrità possono influenzare la percezione dei più piccoli. La confusione della bambina ha generato un momento di ilarità, dimostrando come la televisione possa essere una fonte di divertimento e di legami familiari.



