Floris sorride in studio mentre Luca e Paolo lo punzecchiano dopo l’intervista a Landini





Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, conduttori del programma satirico DiMartedì su La7, hanno dedicato un segmento della loro copertina alla recente dichiarazione di Maurizio Landini, Segretario Generale della CGIL, che ha definito la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni “cortigiana”.





Giovanni Floris, conduttore del programma “Otto e Mezzo”, pur non essendo direttamente responsabile della dichiarazione di Landini, ha suscitato reazioni per non averla censurata. Floris ha reagito con una risata, ma l’atmosfera generale è rimasta tesa.

Paolo Kessisoglu ha commentato la situazione, facendo un parallelo tra le azioni di Landini e quelle dell’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, affermando: “Mentre Trump dava fuoco a tutte le femministe del mondo, in Italia ci ha pensato lui, Maurizio Landini”. Ha poi mostrato una foto del sindacalista, accompagnandola con una battuta: “Eccolo mentre chiede ai suoi collaboratori: ‘Ho pestato un merd***e ragazzi?’”.

Luca Bizzarri ha proseguito la critica, esprimendo disappunto per la diffusione di un linguaggio ritenuto offensivo e chiedendo spiegazioni: “Allora io vorrei sapere chi si è permesso di dare spazio a un insulto così, è fuori da ogni forma di rispetto, è inaudito, ma chi è stato a permetterlo, ma dove l’ha detta questa cag***a? Fuori i nomi, chi è il colpevole? Chi è che gliel’ha fatta dire?”.

Kessisoglu ha ammesso la responsabilità della trasmissione: “Eh noi l’abbiamo detto…”. Bizzarri ha quindi cambiato tono, sottolineando l’importanza della libertà di espressione: “Sai che è giusto che la pluralità di idee abbia diritto di cittadinanza ovunque, bravo Floris che ha permesso di esprimere un concetto originale sia pur non condivisibile… Viva Floris, viva Urbano Cairo! To-ro, To-ro, To-ro!”.

