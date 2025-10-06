Flotilla, la bionda del gruppo beccata in aeroporto: domanda al marito sui gettoni per le apparizioni televisive





Hanan Alcalde, nota anche come “Barbie Gaza della Flotilla”, è rientrata in Spagna dopo il fermo in Israele. In un video diffuso sui social network spagnoli, la Alcalde è stata ripresa al suo arrivo in aeroporto. Prima di rilasciare dichiarazioni ai giornalisti, ha chiesto al marito, presente al suo fianco: “Hai già negoziato con loro?”. Le sue parole sembrano riferirsi a una trattativa economica con le emittenti televisive.





Hanan Alcalde, convertita all’Islam, è madre di sei figli avuti con il marito Amin Abdelkader, poliziotto di origine marocchina di Ceuta. Prima della missione sulla Flotilla, la famiglia era nota soprattutto per i profili TikTok e Instagram, attraverso i quali vendeva abbigliamento di un marchio di loro creazione.

La Alcalde ha rilasciato la sua prima intervista televisiva al programma nazionale “La Cuatro”. Durante l’intervista, ha descritto le torture subite durante la detenzione, affermando di aver assistito all’agonia di una persona.

Hanan Alcalde è tornata in Spagna e ha partecipato al programma “En boca de todos” per rilasciare la sua prima intervista televisiva. L’attivista è atterrata a Madrid domenica scorsa con un gruppo di 21 persone della Sumud Global Flotilla, dopo essere stata rilasciata dal governo israeliano.

Nacho Abad ha chiesto se il gruppo fosse mai stato torturato, e Hanan ha risposto affermativamente: “Ci hanno svegliati per tutta la notte con cani armati, che ci puntavano le pistole contro, ed era una cosa continua. Ci hanno privato del sonno. Ho visto una donna di 70 anni, una donna accanto a me, quasi morire, agonizzante, appesa alla recinzione. Abbiamo dato calci, abbiamo gridato: ‘Per favore, per favore, sta soffocando, ha bisogno del suo aerosol’, e loro sono passati e ci hanno detto di ‘fermare lo spettacolo’, finché la donna non si è appesa alla recinzione e ha iniziato a implorare di non riuscire più a respirare, e allora le hanno tirato addosso l’aerosol”.

“Ognuno di noi ha subito diverse forme di violenza. Per esempio, siamo rimasti 48 ore senza cibo, 36 ore senza acqua, non abbiamo mai avuto acqua potabile nemmeno quando la chiedevamo, siamo stati privati ​​delle medicine, c’erano persone con malattie croniche (…) Poi ci hanno privato del sonno. Ci hanno portato via con le loro cravatte per 24 ore”, ha raccontato Hanan.

L’attivista ha descritto il trattamento subito durante la detenzione: “Ci hanno bendati e messi in furgoni di circa due metri quadrati, tutti con bende, fascette e l’aria era molto fredda. Abbiamo detto loro che avevamo molto freddo, ci siamo tolti le magliette, abbiamo cercato di coprirci, ma ci hanno tenuti così per 24 ore. Siamo arrivati ​​la mattina alle 9:00 e dopo aver trascorso l’intera notte senza dormire, senza mangiare, senza bere acqua, ci hanno messo in una gabbia identica a quella per uccelli, 57 persone in circa 10 metri quadrati.”

Hanan Alcalde ha poi raccontato il suo arresto: “Appena tramontato il sole, sono apparsi con le barche che correvano come moto d’acqua. Erano come carri armati in mare, verde scuro, proprio come loro, e ci giravano intorno, puntandoci addosso i riflettori. C’era qualcuno che parlava in spagnolo e diceva cose come: se collaboriamo non ci sarà alcuna violenza, che dovremmo cooperare sempre, che non possiamo continuare, che dovremmo fermare la barca. Bene, abbiamo continuato, tutti hanno continuato, nessuno ha fermato la barca, ci hanno abbordato.”

“Ci hanno tenuti rinchiusi in quattro metri quadrati. Dovevamo sdraiarci gli uni sugli altri per 24 ore e chiedere il permesso per ogni cosa, mentre ci puntavano le pistole contro”, racconta Hanan, ma precisa che nessuno ha usato violenza contro di loro durante quel periodo.

Prosegue spiegando che a un certo punto l’hanno riconosciuta e inseguita: “Indossavo un braccialetto a forma di anguria, simbolo di resistenza, e mi hanno afferrata, strappandomelo dalla mano. Hanno chiamato gli altri, mi hanno portata fuori dal gruppo, separata e condotta dietro una recinzione. Lì, hanno preso una bandiera israeliana, mi hanno legato le mani dietro la schiena e hanno iniziato a insultarmi, scattando foto. Mi hanno detto di guardare costantemente in alto, che era il miglior paese del mondo. (…) Ero già in preda al panico, sentivo arrivare un attacco d’ansia.”

Hanan Alcalde afferma: “Ho visto la mia fine, tutta la mia vita mi è passata davanti agli occhi.”

Hanan spiega di non sapere se avrebbe mai più rivisto la sua famiglia e racconta la sua preoccupazione per la figlia: “Non sapevo se li avrei mai più rivisti (…) Ho visto la mia fine, calcolavo quanti anni avrei avuto quando l’avrei rivista, quanti anni avrebbe avuto lei, insomma, mi sembrava un’eternità, tutta la mia vita mi passava per la testa.”



