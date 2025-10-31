Formigli smascherato in diretta! L’ospite sfoggia un braccialetto: ‘siete solo dei poveri comunisti’





Durante la trasmissione “Piazzapulita” su L7, Corrado Formigli ha tentato di ottenere informazioni da Gennaro Sangiuliano, ex Ministro della Cultura e attuale candidato alla Regione Campania, riguardo ad un braccialetto che indossava.





Formigli ha chiesto a Sangiuliano di mostrarglielo, sperando di trovare elementi di interesse giornalistico. Tuttavia, Sangiuliano ha rivelato che il braccialetto, un regalo di un elettore, recava la scritta “Siete dei poveri comunisti”, una frase che ha colto di sorpresa Formigli.

Formigli ha tentato di insistere, sottolineando il colore del braccialetto, ma Sangiuliano ha replicato affermando che i poveri sono suoi fratelli, in quanto cattolico credente. In collegamento, Tomaso Montanari ha commentato la situazione, interrogandosi sulla posizione di Sangiuliano nei confronti dei poveri. Sangiuliano ha ribadito la sua posizione, affermando la sua fede cattolica e la sua solidarietà verso i poveri.

“Siete dei poveri comunisti” Sangiuliano percula Formigli in diretta pic.twitter.com/8685hCAEZB — DC News (@DNews10443) October 31, 2025



