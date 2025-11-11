Foto e documenti inchiodano Fico: predicava la decrescita felice, ma solo per gli altri





L’ex presidente della Camera, Roberto Fico, ha attirato l’attenzione per aver acquistato una barca nel 2022, dopo aver concluso il suo mandato istituzionale. Secondo quanto riportato dal sito Nicolaporro.it, Fico è ora proprietario di un’imbarcazione a motore di 36 piedi, lunga 9,6 metri, progettata per lunghe traversate e per ospitare amici e familiari in mini-crociere lungo le splendide coste italiane, da Procida alle Isole Pontine. Questo acquisto segna un netto contrasto con il suo passato politico, specialmente considerando che in precedenza utilizzava un autobus per raggiungere Montecitorio.





La barca, costruita dai cantieri Navali Sciallino in Liguria, si trova ormeggiata a Procida. La situazione ha sollevato interrogativi e polemiche, specialmente dopo che Antonio Iannone, senatore di Fratelli d’Italia e responsabile del partito in Campania, ha reso pubblica la prova della proprietà della barca, chiamata “Paprika”. In un attacco diretto, Iannone ha dichiarato: “Visto che Fico e i suoi non vogliono fare chiarezza ai cittadini sul ‘gozzetto di seconda mano’, pubblico io la prova che il gozzo di quasi 10 metri di nome Paprika è di sua proprietà come risulta da pubblico registro”.

Le rivelazioni hanno messo in difficoltà Fico, il quale ha cercato di minimizzare la questione. Tuttavia, le prove documentali hanno confermato il possesso dell’imbarcazione, stimata a un valore di circa 500.000 euro. La polemica si è intensificata, con i membri della destra campana che chiedevano spiegazioni riguardo a presunti abusi legati all’ormeggio della barca. Rastrelli, un altro senatore di Fratelli d’Italia, ha interrogato il ministro della Difesa sull’argomento, sottolineando l’imbarazzo della situazione.

Nonostante non ci siano accuse di reati legati all’ormeggio, la situazione ha messo in evidenza le contraddizioni di Fico, che si era presentato come un paladino dell’anti-casta. “Dopo la pretesa di abolire la povertà, Fico rivendica il diritto al gozzo di cittadinanza. Attendiamo ancora che Fico chiarisca questo abuso a Cinque Stelle, così come quello della sua scorta strapagata da tutti gli italiani”, ha affermato Rastrelli.

Inoltre, Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Agricoltura, ha commentato: “Qui siamo di fronte al ‘marinaretto d’oro’ del Movimento 5 Stelle, quello che predicava la decrescita felice, ma la pratica solo quando tocca agli altri”. Le critiche si sono concentrate sulla percezione di Fico come un politico che, dopo aver abbandonato il suo ruolo, ha abbracciato uno stile di vita lussuoso, contraddicendo le sue precedenti affermazioni.

La questione ha sollevato ulteriori discussioni sul significato di possedere un’imbarcazione di lusso e sulla coerenza delle posizioni politiche di Fico. Domenico Matera, senatore di Fratelli d’Italia, ha osservato: “Fico ha finalmente dovuto smettere di arrampicarsi sugli specchi. Le foto che lo immortalano alle prese con la sua barca ormeggiata a Procida non lasciano adito a dubbi: l’ex populista demagogo anti-casta ha ceduto al fascino del lusso”.

La situazione ha generato un acceso dibattito all’interno della politica campana, con esponenti della destra che sfruttano l’occasione per mettere in discussione la credibilità di Fico come candidato governatore. Le critiche si sono ampliate, con richieste di maggiore trasparenza da parte di un politico che ha cercato di posizionarsi come un rappresentante del popolo contro le élite.



