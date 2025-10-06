Francesca Albanese abbandona il dibattito in TV su Gaza: tensione e polemica in studio





Durante la puntata di In Onda, trasmessa su La7 domenica 5 ottobre, si è verificato un acceso confronto tra Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per la Palestina dal 2022, e Francesco Giubilei, giornalista del Corriere della Sera.





La discussione, incentrata sulla situazione a Gaza, ha preso una piega polemica quando Albanese ha definito l’azione militare israeliana nella Striscia di Gaza come “genocidio”. Fubini ha contestato tale affermazione, sostenendo che la definizione di genocidio richiede un’inchiesta formale.

Il dibattito si è ulteriormente acceso con l’intervento di Giubilei, il quale ha evocato le parole della senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio di Auschwitz, per contestare l’uso del termine “genocidio” in riferimento all’intervento militare israeliano a Gaza.

A questo punto, prima della conclusione dell’intervento di Giubilei, Francesca Albanese ha lasciato lo studio. Il conduttore Luca Telese ha commentato l’accaduto, affermando che la relatrice Onu avrebbe dovuto lasciare la trasmissione alle 21:00, come concordato.

Il conduttore Luca Telese ha tentato di minimizzare l’accaduto, affermando che l’uscita di Francesca Albanese era dovuta al fatto che “avrebbe dovuto lasciare la trasmissione alle 21:00, come concordato”. “Questa sera (ieri, ndr) si è verificato un episodio inaccettabile in televisione. Ero ospite con Francesca Albanese e, non appena ho citato la senatrice a vita Liliana Segre, la Albanese ha abbandonato lo studio. Una mancanza di rispetto verso la storia e la persona della Segre vergognosa”, ha scritto Giubilei sul suo profilo X.



