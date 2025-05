Francesca Fagnani a Belve con gioielli da 54mila euro: il look della terza puntata

Dopo una breve interruzione per lasciare spazio all’Eurovision Song Contest, il programma “Belve” condotto da Francesca Fagnani riprende la sua programmazione su Rai2. La terza puntata dell’iconico talk show vedrà protagonisti Michele Morrone, Floriana Secondi, Benedetta Rossi e Raz Degan, pronti a raccontarsi in interviste intime e dirette, come da tradizione del format.





La conduttrice, nota per il suo stile sobrio e raffinato, ha scelto di mantenere una linea essenziale anche per questa nuova puntata. Il look, curato dalla stylist Claudia Scutti, si caratterizza per l’uso predominante di colori neutri e linee pulite, in linea con il concept deciso per questa edizione 2025. In un’intervista a Fanpage.it, la stylist ha spiegato: “Anche quest’anno la nostra scelta si limita a questi elementi, che ci saranno per tutto il programma. L’idea è quella di avere una linea essenziale e pulita, ma molto d’impatto, molto di carattere. Francesca non indosserà cose troppo femminili, non ci sarà nulla che distragga eccessivamente: l’attenzione dello spettatore deve focalizzarsi sull’intervista, non sull’abito”.

Per la puntata in questione, Francesca Fagnani ha optato per un completo total black firmato Dolce&Gabbana. Il look è composto da un top in stile polo a costine, con bottoncini sulla scollatura e maniche corte, abbinato a pantaloni scuri a zampa d’elefante. Questo outfit segue il fil rouge cromatico già visto nelle precedenti puntate: nella prima puntata aveva indossato un abito nero firmato Armani, mentre nella seconda aveva scelto un power suit bianco panna con blazer e pantaloni palazzo.

Oltre agli abiti sobri ed eleganti, un elemento distintivo dello stile della conduttrice sono i gioielli. Anche in questa occasione Francesca Fagnani ha puntato su accessori preziosi e luminosi firmati Pomellato. Gli orecchini scelti per la serata appartengono alla collezione Iconica del marchio e sono realizzati in oro rosa 18kt con 614 diamanti bianchi incastonati. Il loro valore si aggira intorno ai 28.000 euro. A completare il look ci sono due anelli Pomellato: il primo è il modello Nudo Assoluto, in oro bianco e rosa 18kt con 137 diamanti bianchi, dal valore di 18.600 euro; il secondo è il Nudo Classic, realizzato in oro rosa e bianco 18kt con 105 diamanti brown, disponibile al prezzo di 7.600 euro.

Nel corso della puntata, tra gli ospiti più attesi c’è Michele Morrone, che ha rivelato dettagli personali durante l’intervista con Francesca Fagnani. In un momento particolarmente intenso, l’attore ha dichiarato: “Sono stato drogato per un anno e mezzo da una ragazza, lo faceva a mia insaputa”. Una confessione che ha sicuramente catturato l’attenzione del pubblico.

Il ritorno di “Belve” conferma il successo del format che, grazie alla conduzione incisiva di Francesca Fagnani e alla scelta di ospiti sempre interessanti, continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti della programmazione di Rai2. La combinazione tra interviste profonde e uno stile visivo minimalista contribuisce a mantenere alta l’attenzione sul contenuto del programma, senza distrazioni superflue.

Con questa terza puntata, il programma dimostra ancora una volta di saper bilanciare intrattenimento e riflessione, portando sul piccolo schermo storie che sanno emozionare e far riflettere.