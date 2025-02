Francesca Michielin criticata per gli outfit a Sanremo: “Esprimere un parere è lecito, rompere le scatole no”

Francesca Michielin è stata una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2025 con il suo brano “Fango in paradiso”. Tuttavia, la sua partecipazione non è iniziata nel migliore dei modi, a causa di un infortunio al piede che ha reso le sue esibizioni sul palco particolarmente difficili. Le critiche non sono tardate ad arrivare, in particolare riguardo ai look sfoggiati al Teatro Ariston, spingendo l’artista a rispondere in modo deciso sui social media.





In un post su Threads, Francesca Michielin ha espresso il suo disappunto per le critiche ricevute, affermando: “E denuncia il parrucchiere, e denuncia la stylist, e come ca*** ti vesti, e non si tiene così l’hime cut.” La cantante ha chiarito che, sebbene sia giusto esprimere opinioni, c’è una linea sottile tra il dibattito e l’attacco personale: “Esprimere un’opinione è giustissimo, scassare la minc*** no.” Ha inoltre menzionato di essere spesso bersaglio di insulti su TikTok, affermando: “Non è che ogni volta che mi lavo i capelli ho Angelo Rosa Uliana a farmi lo styling, Cristo.”

Riguardo ai suoi look a Sanremo, Francesca Michielin aveva precedentemente anticipato che avrebbe indossato qualcosa di “inatteso”. In un’intervista a Fanpage.it, ha dichiarato: “Però sarò assolutamente me stessa, l’idea è quella di essere un piccolo soldatino che canta vestito in una maniera inaspettata. Ti dico che la parola soldatino è la chiave.” La sua stylist, Susanna Ausoni, ha aggiunto che il lavoro svolto con un unico stilista ha portato a un’immagine più geometrica rispetto all’ultima partecipazione di Francesca al festival nel 2021. L’obiettivo era quello di presentare un look completamente differente: “Quindi vedrete un lavoro molto diverso rispetto a quello che c’è stato nel 2021, volevamo dare una cifra completamente differente.”

L’infortunio al piede ha reso le esibizioni di Francesca Michielin ancora più impegnative. Nonostante le difficoltà fisiche, l’artista ha dimostrato grande determinazione e professionalità sul palco, cercando di mantenere alta l’energia e il coinvolgimento del pubblico. La sua esibizione di “Fango in paradiso” ha ricevuto apprezzamenti, ma le critiche sui look sono continuate a pesare sul suo morale.

La reazione di Francesca alle critiche è stata accolta con sostegno da parte dei suoi fan, che hanno evidenziato l’importanza di rispettare l’espressione artistica e la libertà di scelta nell’abbigliamento. La polemica sui look ha sollevato anche questioni più ampie riguardanti la cultura del giudizio e la pressione che gli artisti affrontano durante eventi di alto profilo come Sanremo.

L’artista ha ribadito la sua volontà di rimanere fedele a se stessa, nonostante le pressioni esterne. La sua risposta alle critiche è stata un chiaro segnale che non intende piegarsi alle aspettative altrui. “Spero che le persone cambino e mi auguro che la mia denuncia possa aiutare, non solo il mio mondo, chiamiamolo così, ma tutte le persone,” ha affermato.