Francesca Michielin e la strana festa a sorpresa: “Non volevo partecipare, mollata lì dal ragazzo che mi ha ignorata”

La cantante Francesca Michielin, che ha recentemente compiuto 30 anni, ha rivelato un’esperienza personale legata al ghosting durante una festa a sorpresa organizzata dai suoi amici. In un racconto condiviso sui social, Michielin ha spiegato come il luogo scelto per festeggiare fosse anche il teatro di una delle sue più profonde delusioni sentimentali.





In un video pubblicato su Instagram, Michielin ha raccontato: “Ieri è successa una cosa assurda. Io sono un po’ mistica, vivo in questo mondo mio, in cui tutto è collegato e quindi devo raccontarvela”. Nonostante avesse dichiarato di non voler festeggiare il suo compleanno, gli amici hanno deciso di sorprenderla. “Ho detto a tutti che non avrei fatto feste e al massimo qualcosa più in avanti”, ha aggiunto. La cantante ha anche rivelato di avere uno stile di vita piuttosto casual, affermando: “Non amo comprare cose da vestire, sono una che sta tutto il giorno in tuta e pigiama”.

Tuttavia, nei giorni precedenti al suo compleanno, Michielin ha sentito il desiderio di acquistare un vestito nuovo. “Non so perché, ma in questi giorni ho detto che avevo voglia di farmi un regalo e comprare un vestito nuovo”, ha spiegato. La sera del suo compleanno, è stata prelevata da casa e portata in un luogo che inizialmente sembrava promettente. “Mi dicono che mi porteranno in un posto galante e mi dico che ero vestita benissimo per l’occasione”, ha raccontato.

Quando Michielin ha scoperto che si trattava di una pizzeria, ha immediatamente espresso il suo disappunto. “Appena me ne accorgo dico che lì non ci voglio stare”, ha detto. La ragione di questo rifiuto risiedeva nel fatto che quel locale era legato a un ricordo doloroso: “In quella pizzeria è successo il misfatto che mi ha ispirata a scrivere Fango in paradiso“. La cantante ha ricordato con tristezza l’ultima volta che era stata lì, quando un ex fidanzato le aveva inviato un messaggio di addio, per poi scomparire dalla sua vita senza ulteriori spiegazioni. “Mi ricordo questa cena in lacrime lì con il mio migliore amico, in cui mi chiedevo cosa avesse provocato una cosa del genere”, ha aggiunto.

Nonostante il suo desiderio di non entrare nel locale, Michielin ha infine ceduto alle insistenze degli amici e ha varcato la soglia. “Mi dicono di fidarmi ed entro”, ha affermato. Con grande sorpresa, ha scoperto che i suoi amici avevano organizzato una festa a sorpresa per lei, con tutti vestiti da corsari e pirati. “Mi sono commossa tantissimo, perché nessuno mi aveva mai fatto una festa a sorpresa e perché c’erano tutti i miei amici storici”, ha raccontato, esprimendo la sua gratitudine per il supporto ricevuto.

Questa esperienza ha avuto un forte impatto su Michielin, che ha sottolineato l’importanza dell’amicizia e del sostegno in momenti difficili. La cantante ha condiviso come, nonostante il passato doloroso legato al ghosting, la festa a sorpresa abbia rappresentato un momento di gioia e celebrazione. “È stato bello vedere che i miei amici si sono riuniti per me”, ha detto, evidenziando come il legame con le persone care possa aiutare a superare le esperienze negative.