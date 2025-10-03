Francesca trionfa ad Affari Tuoi: vinti 300mila euro grazie al suo istinto





Nella puntata del 2 ottobre di Affari Tuoi, la concorrente Francesca Atorino, originaria della Calabria, ha vissuto un’emozionante avventura che l’ha portata a vincere il premio massimo di 300mila euro. La 37enne, che vive a Praia a Mare (in provincia di Cosenza), è un’infermiera di professione e ha partecipato al programma condotto da Stefano De Martino con il pacco numero 6. Accompagnata dal compagno Pino, autista di autobus e padre delle sue due figlie, Mabel e Suami, rispettivamente di 1 e 4 anni, Francesca ha dimostrato una grande determinazione e fiducia nel suo istinto.





L’inizio della sua partita, tuttavia, non è stato dei migliori. Francesca ha cominciato a eliminare pacchi blu con valori contenuti, come 100 euro, 200 euro e 20 euro. La situazione è cambiata quando ha aperto un pacco nero, che conteneva ben 200mila euro. Il Dottore, figura centrale del gioco, ha offerto alla concorrente un cambio pacco, proposta che Francesca ha accettato senza esitazioni, lasciando il pacco numero 6 per prendere il numero 4. In seguito, ha scoperto che nel pacco che aveva abbandonato c’erano solo 10 euro.

– “Dopo il cambio, cosa arriva secondo la regola dell’ AL?”

• “BA PARIETTI”

– “AL?”

• “PACINO”

Dopo un inizio difficile, Francesca ha avuto una serie di tiri fortunati e, successivamente, il Dottore ha presentato un’offerta di 30mila euro. Tuttavia, la concorrente ha rifiutato, convinta di poter ottenere di più. Nei tiri successivi, le cose sono diventate complicate: ha subito una “tripletta rossa”, eliminando pacchi con valori di 15mila, 10mila e 50mila euro.

Nonostante le difficoltà, Francesca ha continuato a seguire il suo istinto. Dopo aver rifiutato un’altra offerta di 30mila euro, la partita si avvicinava alla conclusione. Si trovava di fronte a tre pacchi rossi, uno dei quali conteneva la cifra massima di 300mila euro, e quattro pacchi blu. Convinta che il suo pacco fosse rosso e contenesse o 100mila o 300mila euro, ha deciso di non cedere alle offerte successive di 35mila e 30mila euro.

Con determinazione, ha dichiarato: “Vogliamo fare un altro tiro”. A questo punto, ha aperto un pacco che le ha portato fortuna, eliminando anche un pacco contenente 5 euro. La scelta del pacco numero 5 è stata particolarmente significativa per Francesca: “Voglio togliere un numero che mi ha fatto molto male nella vita, perché è il giorno in cui qualche anno fa è morto mio papà. Però era anche quello del mio provino”. Purtroppo, all’interno ha trovato solo 500 euro.

Con la partita che si avvicinava al termine, Francesca ha continuato a credere di avere un pacco rosso. Anche di fronte a un assegno di 75mila euro, ha scelto di non accettare, eliminando lo zero e lasciando solo due opzioni: 100mila e 300mila euro. Alla fine, il suo pacco conteneva effettivamente 300mila euro, un risultato che ha lasciato tutti senza parole.



La vittoria di Francesca Atorino rappresenta un momento di grande emozione non solo per lei, ma anche per il pubblico e i suoi familiari, che l’hanno supportata durante il gioco. La sua storia è un esempio di come la fiducia in se stessi e l’istinto possano portare a risultati straordinari. La puntata di Affari Tuoi ha così regalato un finale entusiasmante, con Francesca che ha portato a casa una somma significativa, cambiando la sua vita e quella della sua famiglia.



