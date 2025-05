Francesco Totti: “Alle Maldive mi sono trovato faccia a faccia con gli squali, poi ho insultato la guida”

Una settimana da sogno alle Maldive si è trasformata in un’esperienza indimenticabile per Francesco Totti, ma non solo per i panorami mozzafiato. L’ex capitano della Roma, in compagnia della compagna Noemi Bocchi e dei loro figli, ha vissuto attimi di tensione quando si è trovato a nuotare in mare aperto circondato da squali. L’episodio, raccontato con il suo solito senso dell’umorismo durante la trasmissione “Che Tempo Che Fa”, ha catturato l’attenzione del pubblico.





Sul suo profilo Instagram, Totti aveva già condiviso un video che lo mostrava visibilmente spaventato mentre si trovava in acqua, circondato dai temibili predatori marini. Durante l’intervista con Fabio Fazio, l’ex calciatore ha spiegato come si è svolta l’avventura: “Ci hanno portato su un’isola delle Maldive per provare questa esperienza. La guida mi ha rassicurato dicendomi: ‘Stai tranquillo perché non mozzicano’. Poi ha aggiunto: ‘Non hanno mai mozzicato nessuno’“. Nonostante queste parole, la preoccupazione era palpabile.

Francesco Totti ha raccontato di aver dovuto mantenere una posizione specifica con le mani per evitare rischi: “Se non tenevi le mani nella posizione giusta, rischiavi che ti mozzicassero le dita. Non avevo mai sentito nulla del genere”. L’esperienza, seppur emozionante, lo ha lasciato in tensione: “Vedere uno squalo dal vivo è completamente diverso rispetto alla televisione. Sei lì, inerme, non puoi fare nulla. Non sei in bocca al leone, ma agli squali”.

Tra battute e racconti, Totti ha scherzato sul suo stato d’animo durante quei momenti di paura: “Ora perché non si vede, ma sotto avevo il pannolone”. Una battuta che ha strappato un sorriso al pubblico e al conduttore. Tuttavia, non ha nascosto il suo disappunto per aver pagato l’escursione: “Ero tutto in tensione e avevo pure pagato per fare questa esperienza. Siamo rimasti mezz’ora nella stessa posizione e, quando siamo tornati a terra, ci aspettava l’osteopata”.

Nonostante la paura e la tensione, l’ex numero 10 della Roma ha saputo trasformare l’accaduto in un racconto divertente, dimostrando ancora una volta la sua capacità di affrontare situazioni insolite con leggerezza e ironia. La vacanza alle Maldive, trascorsa insieme alla compagna Noemi Bocchi e ai rispettivi figli (tre di lui e due di lei), resterà comunque un ricordo speciale per tutta la famiglia.