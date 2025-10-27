Fratelli d’Italia, imbarazzo a Bolzano: il Presidente del Consiglio comunale finisce con il braccialetto elettronico





La vicenda che ha coinvolto Carlo Vettori, Presidente del Consiglio comunale di Bolzano ed esponente di Fratelli d’Italia, ha generato un significativo impatto sulla scena politica locale e sull’opinione pubblica. Il Sig. Vettori è stato formalmente indagato per i reati di maltrattamenti aggravati, lesioni aggravate e danneggiamento. In seguito a una decisione del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Bolzano, gli è stato applicato il dispositivo elettronico di monitoraggio, unitamente ad altre misure cautelari restrittive.





Tale provvedimento ha convalidato l’allontanamento d’urgenza dalla residenza familiare, precedentemente disposto dall’Autorità di Pubblica Sicurezza. La notizia, diffusa il 27 ottobre 2025, colloca il Sig. Vettori al centro di una delicata inchiesta giudiziaria, che ha determinato la sua autosospensione dal partito e le sue dimissioni dall’incarico istituzionale.

Il GIP di Bolzano, nell’udienza tenutasi il 22 ottobre 2025, ha accolto la richiesta formulata dalla Procura della Repubblica e ha convalidato l’allontanamento d’urgenza, disponendo l’applicazione del dispositivo elettronico di monitoraggio a carico del Sig. Carlo Vettori. Contestualmente, il giudice ha imposto all’esponente politico il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese e il divieto di comunicare, con qualsiasi mezzo, con i figli minorenni e la compagna convivente. I capi d’accusa a suo carico sono di particolare gravità: si procede per maltrattamenti aggravati dall’aver commesso il fatto in presenza dei figli minorenni, per lesioni aggravate ai danni della compagna convivente e per danneggiamento.

La Procura della Repubblica di Bolzano, pur evidenziando la gravità delle accuse, ha precisato che le indagini preliminari sono tuttora in corso per l’accertamento dei fatti e ha ribadito il principio di presunzione di innocenza fino al passaggio in giudicato dell’eventuale sentenza di condanna. La necessità di applicare il dispositivo elettronico di monitoraggio e le altre misure restrittive riflette una valutazione della pericolosità sociale e la volontà di tutelare le persone offese in una situazione definita come “delicata e privata” dallo stesso Sig. Vettori.

In considerazione della situazione giudiziaria in corso e dell’applicazione delle misure cautelari, Carlo Vettori ha formalmente comunicato la sua decisione di rassegnare le dimissioni dall’incarico di Presidente del Consiglio Comunale di Bolzano. Tale comunicazione è stata inoltrata al Sindaco Claudio Corrarati il giorno precedente, 26 ottobre 2025. Nonostante le dimissioni dalla presidenza, Vettori ha mantenuto la sua posizione di Consigliere Comunale. Contestualmente, ha annunciato l’autosospensione dal partito Fratelli d’Italia, al quale era approdato dopo precedenti esperienze politiche in Lega e Forza Italia. Tale decisione, come dichiarato dallo stesso Vettori, è stata presa “in tutela dell’immagine di tutti” i colleghi di partito.

L’ex Presidente ha voluto sottolineare il suo “profondo rispetto per le istituzioni” e ha motivato la sua scelta come un atto dovuto, al fine di evitare che “l’opposizione possa strumentalizzare una questione personale per mettere in discussione l’impegno e i risultati del centrodestra al Governo di Bolzano”. Le dimissioni di Vettori hanno avuto un impatto immediato sul panorama politico di Bolzano, determinando un vuoto istituzionale e sollevando interrogativi sulla stabilità della maggioranza.

Nella sua difesa, Vettori ha ribadito con forza di non essere una persona violenta.

Nella nota diffusa per motivare le sue dimissioni e l’autosospensione, Carlo Vettori ha respinto con fermezza ogni accusa di violenza. “Non sono un individuo violento e non ho mai compiuto alcun atto di violenza nei confronti di alcuna donna”, ha dichiarato Vettori, specificando ulteriormente: “in particolare, non ho mai alzato un dito nei confronti della madre dei miei figli”. Egli ha inquadrato la vicenda come una “situazione di divorzio famigliare delicata e privata”, esprimendo la speranza che la verità possa essere ripristinata e che, a quel punto, possa riprendere il suo ruolo all’interno dell’aula consiliare. Vettori ha inoltre espresso la sua gratitudine al sindaco Claudio Corrarati e ai colleghi di maggioranza e di partito per le “testimonianze di stima ricevute in queste ore”, sottolineando un sostegno che sembra persistere nonostante la gravità delle accuse. La sua difesa si concentra sulla sfera personale e sulla necessità di tutelare la privacy dei suoi tre figli, auspicando un chiarimento che lo scagioni dalle pesanti imputazioni che lo vedono coinvolto in un procedimento per maltrattamenti e lesioni.

Il contesto politico e il curriculum dell’esponente di Fratelli d’Italia

Carlo Vettori vanta una lunga e articolata carriera politica nel Trentino-Alto Adige. Prima di ricoprire l’incarico di presidente del Consiglio comunale di Bolzano per Fratelli d’Italia, aveva ricoperto la carica di consigliere provinciale per la Lega. Successivamente, dopo la sua uscita dal Carroccio, era stato anche commissario di Forza Italia, dimostrando una significativa mobilità all’interno della galassia del centrodestra. L’episodio del braccialetto elettronico e delle accuse di violenza domestica getta un’ombra sulla sua figura pubblica proprio mentre ricopriva una delle cariche istituzionali più importanti della città. La sua decisione di mantenere il ruolo di consigliere comunale, pur autosospendendosi dal partito e dimettendosi dalla presidenza, indica la volontà di non ritirarsi completamente dalla scena politica, in attesa degli sviluppi dell’inchiesta giudiziaria. La vicenda si inserisce in un dibattito nazionale e locale sempre più acceso sul tema della violenza di genere e sulla compatibilità tra accuse di questo tipo e il mantenimento di ruoli istituzionali e politici di rilievo.



