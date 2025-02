Fratellini picchiati e trasportati in ospedale: mamma e nonna indagate per abusi

Due bambini di 2 e 4 anni ricoverati d’urgenza con segni evidenti di violenza, mentre la madre e la nonna sono sotto inchiesta per maltrattamenti e lesioni.





Due bambini, di 2 e 4 anni, sono stati ricoverati d’urgenza nel reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale Annunziata di Cosenza, dopo essere stati brutalmente picchiati dal compagno della madre. I piccoli presentavano evidenti segni di violenza, tra cui fratture e lesioni di vario tipo. La madre dei bambini avrebbe cercato di coprire l’autore delle violenze, mentre la nonna materna sembrerebbe aver approvato il trattamento “educativo” violento impartito dal compagno.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la madre e la nonna sono state sottoposte a un provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare, mentre la Procura ha emesso un divieto di avvicinamento. Entrambe sono indagate per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La sospensione della potestà genitoriale è stata disposta anche nei confronti del padre naturale, che però non risulta essere indagato, ma che secondo il giudice sarebbe a conoscenza delle violenze perpetrate dal compagno.

Le violenze sono state scoperte dopo che i bambini, arrivati in ospedale in condizioni critiche, sono stati diagnosticati con fratture e lividi. La madre, inizialmente, aveva cercato di giustificare le lesioni come “incidenti domestici”. Tuttavia, i segni di violenza non lasciano dubbi sulla natura dei danni. Il compagno della donna, già agli arresti domiciliari per droghe, sarebbe il principale responsabile delle percosse, che avrebbero avuto luogo ripetutamente fino a provocare il ricovero dei bambini.

Il padre naturale dei bambini non si è mai fatto avanti, né si sono fatti sentire altri parenti. Ora, i piccoli saranno affidati ai servizi sociali non appena dimessi dall’ospedale, mentre entrambi i genitori sono stati privati della responsabilità genitoriale. Un altro episodio tragico di violenza domestica che pone l’accento sulla necessità di tutelare i minori e prevenire abusi in famiglia.