Frontale tra due auto a Casnigo: una prende fuoco, due persone perdono la vita, grave un giovane di 19 anni





Questa mattina, domenica 5 ottobre, un tragico incidente stradale ha avuto luogo sulla statale 671 della Valle Seriana, precisamente all’altezza di Casnigo, in provincia di Bergamo. Due persone hanno perso la vita a seguito di uno schianto frontale tra due veicoli, uno dei quali ha preso fuoco dopo l’impatto. Il conducente dell’altro veicolo, un ragazzo di 19 anni, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove attualmente è ricoverato in condizioni gravi.





L’incidente è avvenuto in un tratto rettilineo della statale 671. Per motivi ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, un’auto ha invaso la corsia opposta, collidendo frontalmente con un’altra vettura che stava sopraggiungendo. L’impatto è stato così violento che uno dei veicoli ha preso fuoco, ma grazie all’intervento tempestivo di due vigili del fuoco, che si trovavano di passaggio e non erano in servizio, le fiamme sono state contenute e non hanno raggiunto l’altro veicolo coinvolto nell’incidente.

Le due vittime, le cui identità non sono ancora state rese note, viaggiavano a bordo dell’auto che ha preso fuoco. Il giovane di 19 anni, alla guida dell’altra vettura, è stato immediatamente soccorso e trasportato in elisoccorso al vicino ospedale. Le sue condizioni sono critiche, e i medici stanno monitorando attentamente la sua situazione.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire l’intervento dei soccorsi e per permettere al personale dell’Anas di effettuare le operazioni necessarie al ripristino della viabilità. Gli agenti dei carabinieri di Clusone sono intervenuti per eseguire i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente, raccogliendo testimonianze e informazioni utili per chiarire le cause che hanno portato a questa tragedia.

La comunità di Casnigo è sotto shock per l’accaduto, e si attende di conoscere maggiori dettagli sulle vittime. Le forze dell’ordine stanno lavorando per accertare se vi siano stati fattori come distrazione, velocità e condizioni della strada che possano aver contribuito all’incidente. La statale 671, che attraversa un’area frequentata da molti automobilisti, è stata temporaneamente chiusa, creando disagi al traffico e richiedendo deviazioni per i veicoli in transito.

Questo tragico evento ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza stradale nella regione, dove incidenti simili si sono verificati in passato. Le autorità locali invitano alla prudenza e alla responsabilità alla guida, specialmente in tratti stradali che possono sembrare sicuri ma che nascondono insidie. La speranza è che questo drammatico episodio possa servire da monito per tutti gli automobilisti.

Il bilancio di questo incidente è pesante e lascia una ferita profonda nella comunità locale. Le famiglie delle vittime e del giovane ferito sono ora in attesa di risposte e giustizia. Mentre le indagini proseguono, la speranza è che si possa fare luce su quanto accaduto e che si possano prevenire futuri tragici eventi simili.

Gli sviluppi relativi alla salute del giovane ricoverato all’ospedale di Bergamo saranno monitorati con attenzione, e la comunità si unisce in un momento di dolore e riflessione. La notizia dell’incidente ha suscitato una forte reazione tra i residenti di Casnigo, che si stringono attorno alle famiglie colpite da questa tragedia.



