Funerali di Ornella Vanoni, Fazio e Littizzetto arrivano ma non riescono a parlare





Questa mattina, alle ore 10:00, è stata riaperta la camera ardente di Ornella Vanoni, allestita presso il Piccolo Teatro Grassi di Milano. Nonostante la pioggia che ha colpito la città, numerosi fan e amici hanno fatto la fila per rendere omaggio alla celebre cantante, portando con sé fiori come gigli, rose bianche e fiori gialli, che rappresentano il suo colore preferito. Tra i presenti, Gino Paoli ha scelto un cuscino a forma di cuore realizzato con rose, in segno di affetto verso l’artista.





La camera ardente rimarrà aperta fino alle 13:00, prima dell’inizio dei funerali che si svolgeranno nella chiesa di San Marco, situata nel quartiere di Brera, alle 14:45. Durante le esequie, si esibirà il compositore e trombettista jazz Paolo Fresu, come richiesto dalla stessa Ornella sei anni fa.

Tra i momenti più toccanti, due ore fa, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sono arrivati ai funerali ma non sono riusciti a proferire parola. Fazio si è presentato accompagnato da Paolo Jannacci, figlio di Enzo e amico di famiglia, mentre Littizzetto ha seguito in silenzio, rispettando il dolore che ha caratterizzato la serata precedente, durante una delle puntate più difficili di Che tempo che fa. Entrambi hanno scambiato un saluto e un bacio con le persone presenti, prima di entrare nella chiesa di San Marco per dare l’ultimo saluto alla loro amica.

Un altro tributo è arrivato da Gianna Nannini, che ha dichiarato: “Ho mandato un messaggio con scritto, cara amica mia, fai un grande concerto, su, sopra di noi, dove sei sempre stata”. La cantante ha sottolineato come di Ornella Vanoni rimarranno “tante cose” e ha descritto il suo modo di vivere come “rivoluzionario”, affermando che “l’allegria è rivoluzione, l’emozione è rivoluzione e ci salva”. Le parole di Nannini hanno risuonato forti al Piccolo Teatro Grassi, dove molti si sono riuniti per rendere omaggio.

Un altro volto noto, l’attore Paolo Rossi, ha condiviso il suo dolore con poche parole: “Scusatemi, sto male”. Queste sono state le uniche frasi pronunciate da lui mentre lasciava il teatro, evidenziando la pesantezza del momento e il profondo affetto per la cantante.

La giornata è stata caratterizzata da un’atmosfera di commozione e rispetto, con molti che hanno voluto esprimere il loro affetto e gratitudine per una delle voci più iconiche della musica italiana. Ornella Vanoni, che ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale, è stata ricordata non solo per il suo talento, ma anche per la sua capacità di toccare il cuore delle persone.

Il funerale di Ornella Vanoni rappresenta un momento di riflessione collettiva, non solo per i suoi fan, ma anche per colleghi e amici che hanno condiviso momenti significativi con lei nel corso degli anni. La sua eredità artistica continua a vivere attraverso le canzoni che ha interpretato e gli insegnamenti che ha trasmesso a chi l’ha conosciuta.



