Gabry Ponte trionfa al San Marino Song Contest 2025 con “Tutta l’Italia”: ecco la classifica completa

Gabry Ponte ha conquistato il San Marino Song Contest 2025 con il suo brano “Tutta l’Italia”, guadagnandosi così il diritto di rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2025, che si svolgerà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio. La finale del concorso si è tenuta sabato 8 marzo presso il Teatro Nuovo di Dogana, presentata da Francesco Facchinetti e Flora Canto. Tra gli ospiti dell’evento si sono esibiti artisti di spicco come Cristiano Malgioglio, che ha co-condotto l’Eurovision per la Rai, e i gruppi La Rappresentante Di Lista e Senhit.





La competizione ha visto Gabry Ponte prevalere sugli altri concorrenti, tra cui The Rumpled, che si è classificato al secondo posto, e Teslenko, al terzo. Dopo la sua vittoria, Ponte ha dichiarato: “Vorrei ringraziare Carlo Conti che ha fortemente voluto questo brano come jingle di Sanremo e tutti i concorrenti del San Marino Song Contest che hanno partecipato con me.”

La giuria, responsabile della scelta del vincitore, era composta da figure di spicco nel panorama musicale italiano, tra cui il presidente Luca De Gennaro, critico musicale e DJ, Roberto Sergio, direttore generale della Rtv San Marino, Federica Gentile, conduttrice e autrice televisiva e radiofonica, Mario Andrea Ettorre, direttore marketing della SIAE, e Ema Stokholma, scrittrice e conduttrice radiofonica e televisiva.

La classifica finale del San Marino Song Contest 2025 ha rivelato i nomi degli artisti che si sono distinti nella competizione. Ecco l’elenco completo dei partecipanti e dei rispettivi brani:

Gabry Ponte (Italia) – “Tutta l’Italia” The Rumpled (Italia) – “You Get Me So High” Teslenko (Ucraina) – “Storm” Elasi (Italia) – “Lorella” Boosta (Italia) – “By The Way” Besa (Albania) – “Tiki tiki” CRL (Svezia) – “Juliet” Giacomo Voli (Italia) – “Ave Maria” Questo e Quello (Italia) – “Bella Balla” Paco (San Marino) – “Until the end” Pierdavide Carone (Italia) – “Mi vuoi sposare?” Marco Carta (Italia) – “Solo fantasia” Angy Sciaqua (Belgio) – “I” (ex aequo) Haymara (Italia) – “Tómame las manos” (ex aequo) Silvia Salemi (Italia) – “Coralli” Bianca Atzei (Italia) – “Testacoda” Vincenzo Capua (Italia) – “Sei sempre tu” King Foo (Slovenia) – “The Edge of the world” Taoma (Italia) – “NPC” Luisa Corna (Italia) – “Il giorno giusto”

Durante la serata sono stati assegnati anche altri premi, tra cui il Premio della Critica, che è andato a Pierdavide Carone. Gli altri riconoscimenti includono il Premio Tv San Marino, vinto da Angy Sciaqua, e il Premio Una voce per San Marino, assegnato a The Rumpled.

Questo evento ha rappresentato un’importante vetrina per i talenti musicali emergenti e consolidati, non solo per San Marino, ma per l’intero panorama musicale europeo. La vittoria di Gabry Ponte segna un passo significativo nella sua carriera, mentre il suo brano “Tutta l’Italia” promette di diventare un successo anche oltre i confini nazionali.