Gaetano Cervo di Recale dopo Affari Tuoi torna sulla Rai: i video dal set di Stasera tutto è possibile

Gaetano Cervo, noto per la sua partecipazione al game show Affari Tuoi, è tornato in televisione, questa volta nel programma Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino. L’ex pacchista, originario di Recale, ha condiviso con i suoi follower sui social media la sua esperienza durante la registrazione della puntata, che andrà in onda stasera, martedì 11 marzo 2025. Attraverso una serie di video, Cervo ha mostrato l’atmosfera vivace dello studio, commentando: “Studio favoloso, è tutto possibile”.





Nei suoi post su TikTok e Instagram, Gaetano Cervo ha documentato la sua partecipazione come membro del pubblico, esprimendo entusiasmo per l’ambiente del programma. Durante la sua apparizione, ha evidenziato il fascino dello studio, affermando: “Stiamo ad Affari Tuoi, no… Bellissimo studio, favoloso. Fuori dal normale. È tutto possibile”. Questo entusiasmo ha catturato l’attenzione dei fan del programma e ha rinnovato l’interesse per il suo percorso televisivo.

In uno dei video, Cervo ha mostrato l’invito omaggio ricevuto per assistere allo show, segnalando un possibile legame personale con De Martino, che potrebbe aver mantenuto i contatti dopo la loro esperienza condivisa ad Affari Tuoi. Non è da escludere che questo rapporto abbia facilitato la sua partecipazione e la visione in anteprima della nuova puntata di Stasera tutto è possibile, che è stata registrata in anticipo.

Gaetano Cervo ha guadagnato notorietà durante la sua partecipazione a Affari Tuoi, dove ha intrattenuto il pubblico con le sue gag e i balletti insieme a Stefano De Martino. La sua avventura nel game show è stata caratterizzata da momenti comici e situazioni memorabili, che lo hanno reso un personaggio amato dal pubblico. Tuttavia, la sua esperienza si è conclusa senza il lieto fine sperato. Durante la sua partita, andata in onda il 21 febbraio, Cervo ha compiuto un gesto portafortuna toccando il fondoschiena del conduttore, ma nonostante questo gesto, non è riuscito a portare a casa un premio significativo.

Il momento culminante della sua partecipazione a Affari Tuoi è stato segnato da un cambio di decisione che ha stravolto il suo esito finale. Con 30.000 euro e 75 euro in palio, Cervo ha optato per un cambio che lo ha portato a tornare a casa con soli 75 euro. Questo risultato ha suscitato un mix di delusione e divertimento tra i telespettatori, che hanno seguito il suo percorso con attenzione.

La sua recente apparizione in Stasera tutto è possibile rappresenta un nuovo capitolo nella carriera di Gaetano Cervo, che continua a cercare opportunità nel mondo dello spettacolo. La sua energia e il suo carisma potrebbero portarlo a esplorare ulteriormente il panorama televisivo italiano, con la possibilità di nuove collaborazioni e progetti.