Garlasco, nuove indagini e blitz: svolta sul caso delle gemelle Cappa, chiesto l’accesso ai conti bancari





La Guardia di Finanza di Brescia ha presentato una richiesta formale per accedere ai conti bancari del giudice per le indagini preliminari Fabio Lambertucci e delle gemelle Stefania e Paola Cappa. Questa iniziativa si inserisce in un’indagine che coinvolge Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, attualmente indagato per corruzione in atti giudiziari. Il caso è legato a presunte irregolarità nel procedimento relativo all’omicidio di Garlasco, con l’ipotesi che Venditti possa aver ricevuto denaro per occultare informazioni sull’inchiesta riguardante Andrea Sempio, uno dei sospettati.





Secondo i documenti emersi, la richiesta della Finanza di effettuare “mirati accertamenti bancari” era già stata avanzata il 30 luglio scorso, quando l’indagine era ancora classificata come modello 45, priva di ipotesi di reato o di indagati ufficiali. È interessante notare che Lambertucci aveva firmato l’archiviazione dell’indagine contro Sempio nel 2017, su richiesta di Venditti, che all’epoca ricopriva il ruolo di procuratore aggiunto.

Nel documento inoltrato ai pubblici ministeri, oltre ai nomi di Venditti e Lambertucci, erano inclusi anche quelli delle gemelle Cappa, insieme a diversi familiari. Tuttavia, in una successiva annotazione risalente a settembre, che riportava i risultati degli accertamenti bancari, i nomi delle gemelle risultavano assenti, e non sembra che siano state condotte analisi sui loro conti.

Le indagini hanno rivelato che non sono state riscontrate anomalie nei movimenti bancari dell’ex procuratore Venditti. Gli inquirenti hanno trovato un appunto nella casa dei genitori di Andrea Sempio, in cui il padre scriveva: “Venditti gip archivia X 20.30 euro”. Questo dettaglio, sebbene enigmatico, ha attirato l’attenzione degli investigatori, contribuendo a dare impulso a un nuovo filone d’indagine a Brescia.

Nell’annotazione del 30 luglio, la Guardia di Finanza suggeriva ai magistrati di indagare su un totale di 18 soggetti, inclusi Lambertucci e le gemelle Cappa, per verificare se vi fossero movimenti sospetti in relazione alla richiesta e concessione dell’archiviazione. Tuttavia, nella successiva annotazione del 4 settembre, relativa alle analisi effettivamente effettuate, si evidenziava che le verifiche avevano riguardato solo 11 soggetti, escludendo sia Lambertucci che le gemelle.

Questa situazione ha sollevato interrogativi sulla condotta degli inquirenti e sull’efficacia delle indagini in corso. La richiesta di accesso ai conti bancari da parte della Guardia di Finanza rappresenta un passo significativo nell’approfondimento di un caso che ha già suscitato notevole interesse pubblico e mediatico. L’indagine su Venditti e le sue possibili collusioni con altri soggetti coinvolti nel caso di Garlasco continua a essere al centro dell’attenzione.

La questione della corruzione in ambito giudiziario è particolarmente delicata e ha implicazioni significative per la fiducia del pubblico nel sistema legale. Le autorità competenti stanno cercando di fare chiarezza su queste irregolarità, ma la complessità del caso e le relazioni tra i vari attori coinvolti rendono la situazione ancora più intricata.



