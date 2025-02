Gene Hackman e Betsy Arakawa trovati morti: “Corpi scoperti in camere separate”. La figlia suggerisce possibili motivi

La morte dell’attore Gene Hackman, 95 anni, e di sua moglie Betsy Arakawa, 63 anni, ha scosso il mondo dello spettacolo. I due sono stati trovati senza vita nella loro residenza a Santa Fe, nel New Mexico. La scoperta dei corpi è avvenuta in circostanze che sollevano interrogativi e la polizia sta indagando per chiarire le cause del decesso. Al momento, non ci sono informazioni definitive, e le autorità non hanno rilasciato dichiarazioni conclusive riguardo alla situazione.





I dettagli emersi nelle ultime ore suggeriscono che la morte di Hackman e Arakawa possa essere riconducibile a un incidente domestico. I corpi sono stati rinvenuti in camere separate della loro villa, mentre uno dei tre cani della coppia è stato trovato morto in una cuccia. Gli altri due cani, però, sono sopravvissuti. Lo sceriffo Adan Mendoza, che ha parlato con il New York Times, ha confermato queste informazioni, evidenziando che non ci sono segni di effrazione nella casa e che non ci sono sospetti al momento.

Una delle figlie di Hackman, Elizabeth Hackman, ha avanzato l’ipotesi che il decesso possa essere stato causato da avvelenamento da monossido di carbonio. In un’intervista con TMZ, ha dichiarato che la polizia non ha trovato prove di attività criminali, ma ha suggerito che il monossido di carbonio potrebbe aver giocato un ruolo cruciale nella morte dei genitori. Questa teoria è stata sostenuta anche dal patologo forense Michael M. Baden, che ha analizzato la situazione. Intervistato da Fox, Baden ha spiegato che “non hanno sentito alcun dolore. È silenzioso il monossido di carbonio, è indolore, e si sono semplicemente addormentati”.

Il patologo ha ipotizzato che la morte di Hackman e Arakawa potrebbe essere stata causata da un avvelenamento accidentale, suggerendo che il motore di un’auto potrebbe non essere stato spento, permettendo ai gas di scarico di infiltrarsi nella casa. Ha anche menzionato la possibilità che una caldaia difettosa possa aver prodotto monossido di carbonio, contribuendo alla tragedia. Questi elementi rendono la situazione ancora più complessa da interpretare.

Un altro aspetto preoccupante riguarda il tempo impiegato dalle autorità per identificare i corpi. Secondo quanto riportato dal DailyMail, le forze dell’ordine hanno impiegato diverse ore per completare l’identificazione, dopo essere state allertate da un vicino di casa. Questo ritardo ha sollevato ulteriori domande sulla tempistica e sulle circostanze del ritrovamento.

La notizia della morte di Gene Hackman ha suscitato una forte reazione nel mondo del cinema, dove l’attore è noto per il suo contributo a film iconici e per la sua carriera duratura. Hackman è stato un attore di grande successo, vincitore di due premi Oscar e riconosciuto per la sua versatilità e talento. La sua scomparsa rappresenta una significativa perdita per il settore.

Le indagini continuano, e le autorità stanno cercando di raccogliere ulteriori informazioni per chiarire le circostanze della morte di Hackman e Arakawa. Gli amici e i familiari della coppia stanno vivendo un momento difficile, mentre si cerca di comprendere come sia potuto accadere un evento così tragico. La comunità di Santa Fe si unisce nel cordoglio per la perdita di una figura così rispettata e amata.