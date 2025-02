Gianluca Fru insieme ai The Kolors ad Amici 24: Alessandra Celentano parla della danza vista a Sanremo

Nella puntata di oggi, domenica 23 febbraio, del talent show Amici 24, i The Kolors hanno fatto un’entrata trionfale, accompagnati da Gianluca Fru, noto membro dei The Jackal. La trasmissione ha visto la partecipazione di molti artisti che hanno preso parte all’ultimo Festival di Sanremo, tra cui diversi ex allievi del programma condotto da Maria De Filippi. L’esibizione ha avuto luogo sulle note del brano “Tu non chi fai l’amore”, creando un’atmosfera di festa e divertimento per tutti i presenti.





Durante la performance, Stash, il frontman dei The Kolors, ha invitato Gianluca Fru a unirsi a loro sul palco, replicando quanto già fatto nella serata finale del festival. La loro esibizione ha coinvolto anche Giulia Stabile, ballerina professionista e ex allieva del programma, che ha danzato insieme a loro, rendendo il momento ancora più vivace e coinvolgente.

Stash ha commentato l’inserimento di Fru nel gruppo, dicendo: “Ormai è un membro della band”. Quest’affermazione ha sottolineato la sinergia e l’affiatamento che si è creato tra loro. Gianluca Fru, visibilmente emozionato, ha risposto a Maria De Filippi con una battuta: “Non potevo presentarmi qui in modo peggiore, è la prima volta che ci vediamo. Grazie e aspetto di là per sapere se ho vinto la maglia del Serale”. Questo scambio ha reso l’atmosfera nello studio molto informale e divertente.

In un momento successivo, Alessandra Celentano, coreografa e giudice del programma, ha espresso il suo apprezzamento per Fru, affermando: “Ha questo movimento fantastico, è tutto suo, ma devo dire…”. Questo elogio ha confermato l’energia e il talento che Gianluca Fru ha portato sul palco, contribuendo a rendere l’esibizione memorabile.

Dopo il successo ottenuto con i The Kolors durante la finale di Sanremo, Gianluca Fru ha voluto condividere i suoi pensieri sui social. In un post, ha ringraziato la band e i The Jackal per l’opportunità che gli era stata offerta. Ha poi riflettuto sul suo approccio alla vita, scrivendo: “L’idea era che se non ti interessa del giudizio degli altri puoi arrivare dove vuoi, perfino ballare come un cretino sul palco più importante della televisione”. Questa affermazione evidenzia la sua filosofia di vita e la sua capacità di divertirsi, indipendentemente dalle aspettative altrui.

In un altro post su X, dopo la sua apparizione ad Amici, Fru ha scritto: “Un ottimo modo per presentarmi a Maria”. Questo commento ha rivelato il suo entusiasmo per l’esperienza e il desiderio di continuare a collaborare con artisti di talento come i The Kolors.

L’esibizione di oggi ha rappresentato non solo un momento di intrattenimento, ma anche un’opportunità per Gianluca Fru di consolidare la sua presenza nel mondo della musica, accanto a una band che ha già riscosso un grande successo. La partecipazione a Amici ha permesso a Fru di mostrare il suo talento a un pubblico ancora più vasto, e il suo coinvolgimento con i The Kolors ha dimostrato come la musica possa unire artisti di background diversi.

Il pubblico presente in studio ha reagito con entusiasmo, applaudendo e ballando insieme ai performer. La combinazione di musica e danza ha creato un’atmosfera di festa che ha coinvolto tutti, dai concorrenti agli spettatori a casa. La performance ha messo in luce non solo le abilità artistiche dei partecipanti, ma anche la loro capacità di intrattenere e coinvolgere il pubblico.

Fru e Stash entreranno nella storia di Sanremo2025 e Amici25. #Amici24 pic.twitter.com/C8c3wAs2Yb — 𝑨𝒍𝒆~harry’s version~🍒 (@alepatellaro) February 23, 2025