Gianluigi Nuzzi punge Alberto Matano in diretta: “C’è chi parla di piccioni ed escrementi”





La nuova stagione de La Vita in Diretta ha preso il via lunedì 8 settembre su Rai1, con Alberto Matano al timone. Il popolare programma di approfondimento, tornato dopo la pausa estiva, si trova a competere direttamente con Dentro La Notizia, trasmissione in onda su Canale 5 condotta da Gianluigi Nuzzi. La sfida tra i due conduttori, che si svolge nella stessa fascia oraria, ha già fatto emergere tensioni, alimentate da una presunta frecciatina di Nuzzi nei confronti del collega.





Durante la puntata inaugurale di Dentro La Notizia, Gianluigi Nuzzi ha affrontato il caso del delitto di Garlasco, concentrandosi sulla vicenda di Chiara Poggi, vittima dell’omicidio avvenuto nel 2007. Nel corso della ricostruzione, il conduttore ha mostrato al pubblico alcuni video inediti e ha commentato dettagli relativi alla vita privata della giovane donna. Tra le sue parole, una frase ha catturato l’attenzione dei telespettatori e scatenato un dibattito sui social: “In questi mesi si sono dette tante falsità sui Poggi. Prima di tutto, l’amante di Chiara, che in realtà era un collega e che lei chiamava ‘piccione’. C’è chi si occupa di piccioni che lasciano escrementi, qui invece ci dobbiamo occupare del piccione.”

La dichiarazione è stata interpretata come un riferimento diretto al tema trattato nello stesso momento da Alberto Matano su Rai1. Infatti, nel corso della puntata di La Vita in Diretta, il conduttore stava discutendo di una vicenda romana legata alla cosiddetta “signora dei piccioni”. Quest’ultima è una donna che da anni alimenta i piccioni dal suo appartamento, lanciando cibo dalla finestra e causando disagi per i residenti e i passanti della zona. Matano, nel suo intervento, ha spiegato: “Guano, odore nauseabondo, i problemi sono sempre di più, oggi però il sindaco di Roma ha firmato un’ordinanza che le vieta di dare cibo ai piccioni.”

La coincidenza tra i due argomenti ha sollevato interrogativi sul possibile intento di Nuzzi di lanciare una provocazione al collega. Sebbene la frase del conduttore di Canale 5 non menzioni esplicitamente La Vita in Diretta, molti utenti sui social hanno interpretato le sue parole come una critica indiretta al programma concorrente. Da parte sua, Alberto Matano non ha commentato la vicenda né risposto alle dichiarazioni del collega.

La competizione tra i due programmi si inserisce in un contesto televisivo sempre più competitivo, dove gli ascolti rappresentano un elemento cruciale per il successo delle trasmissioni. Entrambi i conduttori sono noti per affrontare temi di attualità e cronaca con approcci diversi: mentre Dentro La Notizia privilegia spesso la ricostruzione di casi giudiziari e investigativi, La Vita in Diretta spazia tra cronaca, costume e storie di vita quotidiana.

Il caso della “signora dei piccioni” a Roma è emblematico dell’approccio più variegato del programma di Rai1. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità locali, tanto che il sindaco della capitale ha deciso di intervenire con un’ordinanza per porre fine al problema. La donna, che da anni alimenta gli uccelli dal suo appartamento, è diventata oggetto di lamentele da parte dei residenti per il guano e gli odori sgradevoli che invadono le strade circostanti.

Dall’altro lato, il focus su Chiara Poggi e il delitto di Garlasco rappresenta uno degli argomenti più seguiti del programma di Gianluigi Nuzzi, che spesso si concentra su casi irrisolti o controversi della cronaca italiana. La vicenda della giovane donna assassinata nel 2007 continua a suscitare interesse e a generare nuove riflessioni, soprattutto alla luce delle informazioni inedite presentate durante la trasmissione.

La presunta frecciatina tra i due conduttori aggiunge un ulteriore elemento di curiosità alla competizione televisiva tra Rai1 e Canale 5. Se da un lato le parole di Nuzzi hanno fatto discutere sui social, dall’altro il silenzio di Matano sembra voler evitare polemiche inutili. Tuttavia, la rivalità tra i due programmi potrebbe intensificarsi nelle prossime settimane, con entrambi i conduttori impegnati a conquistare l’attenzione del pubblico.



