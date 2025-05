Gianmarco Steri sceglie Cristina Ferrara a Uomini e Donne: Hai un fascino delicato che mi ha rapito

Si è concluso il percorso televisivo di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, con una puntata speciale in prima serata andata in onda il 30 maggio. Il tronista ha scelto Cristina Ferrara, la corteggiatrice che, sin dall’inizio, aveva attirato la sua attenzione grazie alla combinazione unica di bellezza e sensualità, come lui stesso ha più volte sottolineato durante il loro percorso in studio. Nonostante un avvio caratterizzato da incomprensioni e momenti di tensione, l’attrazione reciproca ha spinto entrambi a proseguire nella conoscenza, culminata con la decisione finale di Gianmarco.





Durante la scelta, Gianmarco ha espresso i suoi sentimenti con un discorso sincero e sentito. Dopo aver salutato l’altra corteggiatrice, Nadia Di Diodato, ha invitato Cristina a sedersi e le ha rivelato il suo pensiero. “La prima volta che ti ho visto non mi eri simpatica, vedevo una ragazza molto particolare e strana. Però i tuoi occhi mi hanno colpito, guardandoti mi trasmettevi altro, molta dolcezza e tristezza. All’inizio non ero preso, non mi trasmettevi passione, continuavo a non capire e mi dicevo che c’era qualcosa d’altro. Tu per la prima volta mi scrivi una lettera con delle cose molto intime, comincio ad avere delle risposte a tutti i dubbi che avevo. Sei una ragazza molto fragile, sensibile, ma questi lati belli spesso li reprimi e io vado in difficoltà”.

Gianmarco ha poi spiegato quando ha capito di voler approfondire il rapporto con Cristina al di fuori del programma: “Il momento fondamentale arriva quando ti vedo piangere, spesso, e dici una frase che mi colpisce molto ‘ho sempre conosciuto gente marcia, in te non riesco a vedere il marcio, ma una persona buona’. Vedo una ragazza buona, che va capita, mi sono sentito uno str**o perché con te mi sono sfogato e non meritavi. Sei una ragazza che mi piace tanto e vorrei continuare a frequentarti fuori da qui”.

L’emozione è stata palpabile anche da parte di Cristina Ferrara. Dopo aver realizzato di essere stata scelta dal tronista, ha cercato di spingerlo a proseguire nel suo discorso. Tuttavia, Gianmarco, visibilmente imbarazzato e divertito, ha risposto: “E poi che ca** te devo dì?!*”. La tensione è stata ulteriormente allentata da un momento ironico in cui Cristina è caduta accidentalmente, provocando sorrisi e leggerezza nella situazione.

La risposta di Cristina alla scelta è stata chiara: un bacio spontaneo e sentito ha suggellato il momento. Tuttavia, inizialmente non ha pronunciato il fatidico “sì”, costringendo Gianmarco a sollecitare una conferma verbale prima che i tradizionali petali rossi scendessero sulla nuova coppia.

La conclusione del trono di Gianmarco Steri segna un altro momento significativo per il programma condotto da Maria De Filippi. La storia tra Gianmarco e Cristina è stata caratterizzata da alti e bassi, ma si è evoluta fino a un epilogo positivo che lascia intravedere la possibilità di un futuro insieme lontano dalle telecamere.