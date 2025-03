Gianni ricorda la tragedia di Linate a The Voice Senior: “Ero un vigile del fuoco, ho recuperato corpi senza vita per ore”

Nella puntata del 28 febbraio di The Voice Senior, Gianni, 65 anni, ha catturato l’attenzione del pubblico e dei giudici con la sua commovente storia personale. Originario di Peschiera Borromeo, Gianni è un ex vigile del fuoco ora in pensione. Durante il programma condotto da Antonella Clerici, ha raccontato un episodio drammatico della sua vita legato al disastro aereo di Linate del 2001, un evento che ha segnato profondamente la sua esistenza.





Visibilmente emozionato, Gianni ha dichiarato: “Nonostante gli sforzi non ce l’abbiamo fatta sempre”, prima di esibirsi. Ha spiegato che il ricordo delle vittime di quel tragico incidente, in cui persero la vita 118 persone, lo accompagna ogni giorno. “Ogni volta che vado a letto, rammento gli episodi drammatici,” ha aggiunto nel video di presentazione, rivelando il peso emotivo che porta con sé.

Il disastro aereo avvenne quando un aereo delle linee scandinave si scontrò con un piccolo velivolo privato, un Cessna Citation. Gianni ha descritto le immagini strazianti che ha dovuto affrontare in quel frangente: “Abbiamo tolto il portellone, siamo entrati e abbiamo cominciato a estrarre i cadaveri, non avrei mai immaginato di vedere scene di questo tipo, è impossibile dimenticare.” Queste parole evidenziano non solo la durezza del suo lavoro, ma anche il profondo impatto che ha avuto su di lui.

Per Gianni, la musica rappresenta un rifugio e un modo per allontanare i pensieri pesanti. Ha raccontato di come, cinque anni fa, sia stato introdotto al karaoke e di come questa esperienza lo abbia avvicinato al canto: “La musica mi circola dentro, sto bene.” Durante la sua esibizione, ha interpretato “I Do It for You” di Bryan Adams, mostrando il suo talento e la sua passione per la musica.

Al termine della sua performance, i giudici hanno espresso il loro apprezzamento. Gigi D’Alessio è stato il primo a commentare, sottolineando che “Non sempre sono andate male le cose, tante volte sono andate anche bene, nel tuo lavoro. Questo ti fa onore.” Le sue parole hanno messo in evidenza il valore del lavoro di Gianni e il coraggio dimostrato nel corso della sua carriera.

Arisa ha aggiunto: “Posso solo immaginare quante volte tu abbia dovuto affrontare la paura, invece sei qui e ti emozioni davanti a noi, questo tuo candore mi emoziona molto.” Queste affermazioni hanno evidenziato la forza interiore di Gianni e la sua capacità di condividere la sua storia con sincerità.

La giuria è stata particolarmente colpita dalla voce di Gianni, e Loredana Bertè ha espresso il desiderio di collaborare con lui, dicendo: “Mi affido al tuo buonsenso, alla voglia che hai di cantare, spero tu voglia farlo con me.” Alla fine, Gianni ha scelto di unirsi alla squadra di Bertè, un momento significativo per entrambi.

La partecipazione di Gianni a The Voice Senior non solo ha messo in luce il suo talento musicale, ma ha anche offerto un’importante riflessione sulla resilienza umana e sulla capacità di superare esperienze traumatiche. La sua storia ha toccato il cuore di molti, dimostrando che la musica può essere un potente strumento di guarigione e di connessione con gli altri.

Il pubblico ha accolto con entusiasmo la sua esibizione, e il suo racconto ha suscitato una forte emozione tra i presenti. Gianni rappresenta un esempio di come si possa trovare forza e bellezza anche dopo aver affrontato le esperienze più difficili della vita. La sua partecipazione a The Voice Senior segna un nuovo capitolo della sua vita, dove la musica diventa un mezzo per esprimere il suo vissuto e onorare la memoria di coloro che ha perso.