Giorgia eliminata da Amici 24: lacrime e delusione, il commovente addio alla scuola

Nella puntata di Amici di Maria De Filippi in onda oggi, domenica 2 febbraio 2025, un’emozionante eliminazione ha colpito il pubblico. Dopo aver conquistato il pass per il Serale Nicolò, è arrivata la notizia più dolorosa per Giorgia. La ballerina è stata sconfitta nella sfida contro Asia, ed è stata costretta a lasciare la scuola.

L’eliminazione di Giorgia: al suo posto entra Asia Durante la puntata, Giorgia ha affrontato Asia De Figlio, una ballerina di hip hop di 17 anni, in un’intensa esibizione. La giudice esterna, Francesca Bernabini, ha deciso di premiare Asia e di eliminare Giorgia. Le sue parole sono state dure: “Bella sfida. Due ballerine di hip hop. Giorgia sei molto precisa, ma Asia ha qualcosa di più: è più morbida, ha un arcobaleno di colori nella sua danza. La seconda parte di Giorgia mi è sembrata monocromatica”. Con queste parole, Asia ha guadagnato il posto nella scuola, mentre Giorgia è stata eliminata.

Le parole di Giorgia dopo l’eliminazione Tra le lacrime, Giorgia ha ringraziato tutti e si è rivolta ai compagni con un messaggio commovente: “Va bene lo stesso. Per quel poco che sono stata qui, ci tenevo tanto. Mi dispiace, volevo ringraziarvi tutti. È un bel posto, i ragazzi sono fantastici. Anche se ho fatto fatica a integrarmi, loro mi stavano tirando dentro”. Poi, con il cuore pesante, ha lasciato lo studio, mentre Maria De Filippi consegnava la maglia a Asia.

Giorgia ha ricevuto parole di incoraggiamento dal suo insegnante, che l’ha esortata a non mollare: “Hai fatto una bella esperienza. Ho visto delle cose in te, devi continuare a lavorare”. Nonostante l’eliminazione, Giorgia ha dimostrato grande forza e determinazione, consapevole che la sua esperienza ad Amici è stata solo l’inizio del suo percorso.