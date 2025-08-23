Giorgia Meloni non parte più, il motivo è serio: ha ufficialmente rinviato la sua missione in Asia





La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deciso di posticipare il viaggio istituzionale in Asia, originariamente programmato dal 31 agosto all’8 settembre, per concentrare la propria attenzione sulla crisi ucraina e sui delicati negoziati internazionali in corso. La decisione è stata presa dopo una serie di valutazioni e confronti con i vertici di governo e rappresenta un chiaro segnale delle priorità che l’Italia intende mantenere nello scenario geopolitico attuale.





Fonti di Palazzo Chigi hanno sottolineato come il rinvio sia stato ritenuto necessario per non perdere la possibilità di seguire da vicino gli sviluppi dei colloqui che potrebbero coinvolgere direttamente i principali leader coinvolti nel conflitto. Negli ultimi giorni, infatti, si è discusso della possibilità – ancora remota ma politicamente significativa – di un incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il leader russo Vladimir Putin. In questo contesto, l’assenza della premier da Roma avrebbe rappresentato un limite in un momento in cui l’Italia vuole confermare il proprio ruolo attivo nelle trattative diplomatiche.

Il viaggio di Meloni, pianificato da mesi, avrebbe incluso un tour nell’area dell’Indo-Pacifico con tappe in cinque Paesi. L’obiettivo era quello di rafforzare i rapporti bilaterali e consolidare il ruolo dell’Italia come interlocutore credibile tra l’Occidente e l’Asia, con particolare attenzione a temi strategici come la sicurezza delle rotte commerciali, la stabilità delle catene di approvvigionamento e lo sviluppo di nuove partnership economiche. Sebbene rinviata, la missione non viene accantonata e sarà riprogrammata non appena le condizioni internazionali lo consentiranno.

Il rinvio si inserisce in una fase di forte dinamismo per la politica estera italiana. Il governo è impegnato su più fronti e l’agenda della premier resta fitta di appuntamenti e incontri, soprattutto legati alla crisi ucraina. La scelta di sospendere momentaneamente la missione asiatica viene interpretata come una mossa strategica per garantire la possibilità di un intervento tempestivo nei tavoli di negoziato europei. “La decisione è stata necessaria per non mancare di supportare le trattative di pace e i dialoghi in corso”, hanno spiegato fonti governative.

L’annuncio conferma la linea seguita dall’esecutivo negli ultimi mesi, con un forte accento sulla stabilità internazionale e sull’importanza di mantenere un presidio diplomatico costante nei momenti più delicati. L’Italia, in questo quadro, intende proporsi come attore chiave nel processo di mediazione e come partner affidabile per gli alleati europei e atlantici.

La crisi in Ucraina, con i suoi continui sviluppi e le sue implicazioni sulla sicurezza del continente, rappresenta al momento la priorità assoluta. Da qui la necessità, per la Presidente del Consiglio, di rimanere vicina ai centri decisionali e di monitorare direttamente l’evoluzione degli eventi. Nonostante il rinvio, l’impegno del governo verso l’Asia rimane intatto. La strategia dell’Italia per l’Indo-Pacifico è considerata un pilastro della politica estera nazionale e continuerà a essere perseguita, seppure in tempi successivi.



