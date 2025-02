Giorgia sull’assenza femminile tra i primi 5 a Sanremo: “Se lo notiamo, il problema esiste”

La cantante Giorgia riflette sull’esperienza a Sanremo, tra l’emozione del pubblico, il piazzamento in classifica e il tema della parità di genere nella musica.





Giorgia è stata protagonista di un’intervista emozionante durante la puntata speciale di Domenica In dedicata a Sanremo, andata in onda oggi, domenica 16 febbraio. All’indomani della finale del Festival, che ha visto il suo brano “La cura per me” classificarsi al sesto posto, la cantante ha condiviso le sue riflessioni sull’esperienza sanremese, ringraziando il pubblico per l’affetto dimostrato e affrontando il tema dell’assenza di donne nella top 5 della classifica finale.

Giorgia: “Il pubblico mi ha dato tutto”

Durante l’intervista, Giorgia ha espresso gratitudine per il caloroso sostegno ricevuto dal pubblico, che ha reagito con urla e fischi alla sua esclusione dai primi cinque posti della classifica:

“Sentire quell’abbraccio è stata un’emozione, va al di là di tutto. Il pubblico mi ha dato tutto ieri. Per me è stato pazzesco”.

La cantante ha raccontato di essersi avvicinata a questa edizione del Festival con un mix di ansia e paura, ma di aver trovato gioia e soddisfazione nel percorso:

“Io mi sento sempre come la prima volta, ricomincio sempre un po’ da capo. Questo rende bello Sanremo. Stavolta sono arrivata con un bagaglio di ansia e paura, vado via con un bagaglio di gioia. Ho fatto bene a rimboccarmi le maniche e rimettermi sotto come avessi 20 anni”.

L’assenza di donne nella top 5: “Il problema c’è”

Uno dei temi centrali dell’intervista è stato il dibattito sulla parità di genere nel mondo della musica, sollevato dall’assenza di donne tra i primi cinque classificati di Sanremo. Giorgia ha commentato con lucidità la situazione, sottolineando l’importanza di lavorare su una mentalità più inclusiva:

“C’è una mentalità inconscia quando bisogna trattare un genere o l’altro. Noi donne siamo tanto unite, abbiamo capito che quando va bene qualcosa a una, è un bene per tutte. Il successo di una è il successo di un’altra, mette in moto dinamiche importanti”.

La cantante ha poi aggiunto:

“Deve passare di più questo messaggio. Arriveremo a un punto in cui non si deve più notare se c’è o non c’è una donna. Se dobbiamo sottolinearlo, il problema c’è. La normalità sarà non stupirsi più”.

Un tributo a Giorgia da Luca Tommasini

Tra i momenti più toccanti della puntata, l’intervento di Luca Tommasini, coreografo e amico di lunga data della cantante. Seduto tra gli ospiti in studio, Tommasini si è commosso parlando di Giorgia:

“Faccio fatica a parlare. Giorgia è una delle donne più speciali al mondo. Quando la sento al telefono o quando canta, mi commuovo. A nome di tutta l’Italia, tu sei la vincitrice di questo Sanremo”.

Queste parole hanno sottolineato l’impatto che Giorgia ha avuto non solo come artista, ma anche come persona capace di ispirare chi le sta accanto.

Nonostante il sesto posto in classifica, Giorgia lascia Sanremo con un messaggio positivo e uno spirito rinnovato. Ha ribadito l’importanza della solidarietà tra donne e della necessità di superare i pregiudizi di genere:

“I momenti difficili sono quelli che ti insegnano di più. Io mi porto indietro una bella Giorgia”.

Con il suo carisma e la sua voce inconfondibile, Giorgia si conferma una delle protagoniste più amate della musica italiana, capace di emozionare e far riflettere su temi importanti come la parità di genere e il valore della resilienza.