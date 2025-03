Giovedì 13 marzo si svolgerà una nuova puntata del Grande Fratello, con l’attesa eliminazione di uno tra Stefania, Helena e Chiara

La tensione cresce nella casa più osservata d’Italia, in vista della nuova puntata del Grande Fratello, prevista per giovedì 13 marzo. In questa occasione, il pubblico scoprirà chi tra Stefania, Helena Prestes e Chiara Cainelli dovrà lasciare il programma. L’eliminazione è particolarmente attesa non solo perché ci si avvicina alla finale del 31 marzo, ma anche perché tutti e tre i concorrenti sono molto amati dal pubblico.





Il meccanismo di voto per questa eliminazione è “in positivo”, il che significa che gli spettatori sono chiamati a scegliere chi salvare. Di conseguenza, la concorrente con il minor numero di voti dovrà abbandonare definitivamente la casa. Secondo i sondaggi condotti sul portale Grande Fratello Forumfree, alle ore 10 del 13 marzo, 1.760 utenti hanno partecipato, e Helena risulta la favorita con il 49,26% delle preferenze.

A seguire, Stefania si attesta al 25,80%, mentre Chiara è attualmente la meno votata, con il 24,94%. Questo scenario rende Chiara la gieffina maggiormente a rischio eliminazione, sebbene il distacco tra lei e Stefania sia piuttosto contenuto, lasciando aperta la possibilità di colpi di scena.

Oltre all’eliminazione, la puntata di giovedì si concentrerà su altri argomenti, come le recenti discussioni e alleanze tra i concorrenti. Tuttavia, un tema che sta suscitando particolare interesse tra gli utenti è la voce riguardante un concorrente “avvisato” in confessionale dagli autori del programma.

Nelle ultime ore, Deianira Marzano ha condiviso una storia su Instagram in cui si afferma: “Al confessionale, a una persona è stato riferito del caos all’esterno. Tuttavia, dentro la Casa, nessuno ne è a conoscenza, perché non dovrà parlarne.” Sebbene non siano stati fatti nomi, molti utenti hanno immediatamente pensato a Lorenzo, il concorrente che in questo periodo sta generando più discussioni sui social e che è al centro delle polemiche legate al programma.

L’ipotesi è che Lorenzo sia stato richiamato dagli autori per informarlo sulle reazioni esterne e spronarlo a moderare i toni. Tuttavia, al momento, si tratta solo di un’ipotesi e non esiste alcuna conferma ufficiale riguardo a questa situazione.

La puntata di giovedì si preannuncia quindi ricca di emozioni, con il pubblico in attesa di scoprire chi dovrà lasciare la casa e quali sviluppi emergeranno dalle dinamiche interne tra i concorrenti. Mentre i sondaggi indicano chiaramente che Helena è la favorita, la competizione rimane serrata, e gli esiti potrebbero riservare sorprese.

Inoltre, il clima all’interno della casa è sempre più teso, con alleanze che si formano e si rompono, e discussioni che si intensificano. I concorrenti sono consapevoli che ogni mossa potrebbe influenzare le loro possibilità di rimanere nel gioco, e questo aumenta la pressione su di loro.

La diretta di giovedì sarà un momento cruciale non solo per le eliminazioni, ma anche per le relazioni tra i concorrenti. Le interazioni tra Helena, Stefania e Chiara saranno sotto la lente d’ingrandimento, così come le reazioni di Lorenzo alle voci che circolano su di lui.