Giuseppe Conte accusato di mancare di rispetto: attacca Meloni durante i funerali dei carabinieri e poi visita Ranucci





L’opposizione politica continua a perpetrare attacchi infondati contro la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le forze di opposizione hanno ripreso a diffondere la narrazione secondo cui la Presidente del Consiglio avrebbe abbandonato la conferenza stampa sulla manovra finanziaria, eludendo le domande e dimostrando una presunta avversione per la libertà di informazione e il confronto con i giornalisti. Tale narrativa, tuttavia, omette un elemento fondamentale che ne mina la credibilità: la Presidente del Consiglio ha dovuto interrompere anticipatamente il punto stampa sulla Legge di Bilancio per recarsi a Padova, al fine di partecipare al funerale di Stato dei tre carabinieri deceduti nell’esplosione di un casolare in provincia di Verona.





L’ultimo a criticare la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stato l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha espresso il suo disappunto sui social media riguardo al comportamento del capo del governo. Conte ha riconosciuto l’imbarazzo suscitato dall’aumento della pressione fiscale, dall’innalzamento dell’età pensionabile e dalla decisione di non introdurre una tassa sugli extraprofitti delle banche, nonostante queste ultime stiano investendo significativamente in armamenti. Ha inoltre criticato la Presidente Meloni per aver abbandonato una conferenza stampa sulla Manovra Finanziaria, lasciando il Ministro dell’Economia a rispondere alle domande, e augurandogli “in bocca al lupo”. Tuttavia, il post di Conte ha rivelato una lacuna informativa.

Sorge spontanea la domanda se Conte non fosse a conoscenza dei fatti reali o se, al fine di criticare la Presidente Meloni, abbia intenzionalmente alimentato la polemica ignorando che la Presidente del Consiglio aveva dovuto lasciare la conferenza stampa in anticipo per partecipare a un funerale di Stato. Non era a conoscenza che la Presidente si stesse recando a Padova per rappresentare le istituzioni, insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per rendere l’ultimo omaggio ai tre carabinieri deceduti?

Questa è l’immagine più preoccupante emersa dal post di Conte. A rendere la situazione ancora più grave è un dettaglio non trascurabile: il leader del Movimento 5 Stelle ha pubblicato la sua critica proprio oggi, intorno all’ora di pranzo, a circa 24 ore dall’accaduto. Per caso, in qualità di rappresentante delle istituzioni, non ha assistito alle esequie in diretta televisiva? Non ha partecipato, seppur a distanza, al commosso addio? Insomma, non era a conoscenza della doverosa partecipazione della Presidente del Consiglio?

Tale comportamento non sorprende, considerando che negli ultimi anni la sinistra non ha esitato a screditare il governo italiano.



