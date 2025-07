Giuseppe Conte attacca Nicola Porro durante Quarta Repubblica, evidenziando le contraddizioni del governo e criticando le spese militari e gli stipendi dei ministri

Tensione palpabile durante l’ultima puntata di Quarta Repubblica, trasmissione di Rete 4, dove il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha avuto un acceso confronto con il conduttore Nicola Porro. Conte, visibilmente infuriato, ha accusato il governo di gestire in modo irresponsabile le spese militari e di ignorare le difficoltà economiche di milioni di italiani. La polemica è scoppiata quando Conte ha criticato le decisioni della premier Giorgia Meloni riguardo alla politica estera e agli investimenti nella difesa, definendole “follia pura”.





Durante il dibattito, Conte ha messo in evidenza le contraddizioni tra le spese governative e le condizioni di vita dei cittadini. “Abbiamo stipendi da fame: i nostri insegnanti prendono quattro lire e noi andiamo a buttare oltre 400 miliardi in armi? Questa è follia”, ha dichiarato l’ex presidente del Consiglio, sottolineando l’ingiustizia delle misure adottate dall’esecutivo. La sua affermazione ha colpito nel segno, evidenziando come le scelte politiche stiano aggravando la situazione economica di molti italiani.

Conte ha continuato a criticare le politiche del governo, sostenendo che le banche, grazie alle attuali misure, stanno registrando utili record, mentre la popolazione si trova ad affrontare gravi difficoltà. “La gente è inca**ata”, ha affermato, aggiungendo che molti cittadini lo fermano per strada per esprimere il loro disagio. Questo clima di malcontento è stato al centro del suo intervento, mirato a far emergere le problematiche quotidiane che affliggono gli italiani.

Il dibattito è diventato particolarmente acceso quando Porro ha incalzato Conte con domande provocatorie. In risposta, Conte ha esclamato: “Ma lei non deve fare il furbo, deve fare informazione!”, una frase che ha segnato uno dei momenti più tesi della trasmissione. Questo scambio di battute è stato prontamente rilanciato sui social dallo stesso Conte, che ha commentato ironicamente: “Ma dove vivono?”. La tensione in studio è aumentata ulteriormente con l’intervento del direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, il quale ha contribuito a rendere il dibattito ancora più infuocato.

Oltre alle critiche sulle spese militari, Conte ha anche condannato il recente decreto sicurezza, definendolo una manovra pensata per reprimere il dissenso politico. Secondo lui, dietro la retorica della sicurezza si nasconderebbe la volontà di imbavagliare le proteste. “Non dicono che quel decreto è orientato a contrastare chi manifesta. Altro che sicurezza, vogliono solo zittire chi dissente”, ha affermato con fermezza.

La performance di Conte a Quarta Repubblica ha suscitato reazioni contrastanti, ma ha avuto il merito di riportare l’attenzione pubblica sulle contraddizioni di un governo che, a suo avviso, “parla di patriottismo e libertà, ma agisce con arroganza e repressione”. La sua denuncia delle politiche governative ha messo in luce la crescente frustrazione tra i cittadini, evidenziando un divario sempre più ampio tra le dichiarazioni ufficiali e la realtà vissuta dalla popolazione.

In conclusione, l’intervento di Giuseppe Conte ha messo in evidenza le problematiche attuali e le scelte discutibili del governo, proponendo un confronto diretto con Nicola Porro e invitando a una riflessione più profonda sulle priorità politiche dell’esecutivo. La sua critica alle spese militari e agli stipendi dei ministri ha riacceso il dibattito su temi cruciali per il futuro del paese, ponendo interrogativi sulle reali intenzioni del governo nei confronti dei cittadini.