Gli scienziati affermano di aver fatto una scoperta decisiva nel mistero di Amelia Earhart dopo 88 anni

Quasi tutti, oggi, conoscono il mistero che avvolge la scomparsa di Amelia Earhart, ma a distanza di quasi novant’anni, la posizione del suo aereo potrebbe essere stata finalmente individuata.





Earhart effettuò il suo ultimo volo 88 anni fa. Era la più celebre aviatrice dell’epoca, spesso paragonata a un’avventuriera alla Indiana Jones. Fu la prima donna a volare in solitaria attraverso l’Atlantico e sembrava destinata a compiere imprese ancora più rivoluzionarie.

Al momento della sua scomparsa, Amelia e il suo navigatore, Fred Noonan, stavano tentando di compiere un’impresa storica: il giro del mondo in aereo.

Ma da quel tragico evento, nessuno è mai riuscito a risolvere con certezza il mistero. Alcuni esperti, tuttavia, sostengono oggi di sapere cosa sia realmente accaduto.

Cosa è accaduto ad Amelia Earhart?

Appassionatasi al volo in età giovanile dopo un’esperienza su un biplano pilotato da uno stuntman, Earhart divenne la sedicesima donna al mondo a ottenere una licenza di volo. In un’epoca dominata dagli uomini, fu una vera pioniera nella rottura degli schemi di genere.

Prima di diventare pilota, lavorò come assistente infermiera in un ospedale militare canadese durante la Prima guerra mondiale, e poi come assistente sociale nel 1925. Mai avrebbe immaginato che sarebbe diventata una delle donne più iconiche dell’aviazione mondiale.

Dalla sua scomparsa, sono state avanzate numerose teorie sulla sua presunta morte, ma nessuna è stata mai confermata.

Quel che è certo è che Earhart pianificò un viaggio di 46.670 km, attraversando California, Centro e Sud America, Africa, Australia e Oceano Pacifico, a bordo del suo Lockheed 10-E Electra. Partì il 1° giugno 1937.

Sei settimane dopo, tentò insieme a Noonan un volo di 20 ore da Nuova Guinea all’Isola di Howland. La Guardia Costiera americana cercava di assisterli nella localizzazione dell’isola, ma perse ogni contatto.

Secondo una teoria, Noonan non avrebbe correttamente considerato l’attraversamento della Linea Internazionale del Cambio Data, errore fatale per il suo sistema di navigazione celeste. Questo li avrebbe portati a circa 400 miglia fuori rotta.

Earhart trasmise disperati appelli radio, e l’ultima comunicazione risulterebbe registrata 70 miglia a largo dell’isola di Gardner (oggi Nikumaroro). Quest’area è tristemente famosa per i suoi granchi giganti, noti per essere in grado di trasportare anche ossa umane.

L’aereo di Amelia Earhart “scoperto”

Il 2 luglio, ricercatori hanno annunciato di aver avviato una nuova spedizione per ritrovare l’aereo della Earhart, sulla base di nuove prove.

Una foto satellitare del 2015, scattata dopo un ciclone che aveva spostato grandi quantità di sabbia, sembra mostrare la sagoma inconfondibile dell’Electra sulla spiaggia dell’isola di Nikumaroro, a circa 1.000 miglia da Fiji.

Purdue University, che finanziò il volo storico di Earhart, ha annunciato che invierà una squadra sull’isola a novembre.

“Sentiamo il dovere, per onorare la sua memoria, di riportare l’Electra a Purdue se possibile”, ha dichiarato Steve Schultz, avvocato generale dell’università, intervistato dalla NBC.

Richard Pettigrew, direttore dell’Archaeological Legacy Institute (Oregon), ha confermato che dimensioni e materiali dell’oggetto visibile nella foto corrisponderebbero perfettamente all’aereo di Amelia, e che il punto coincide con quattro delle trasmissioni radio d’aiuto inviate dalla pilota.

Pettigrew ha anche rivelato che sono stati trovati strumenti di fabbricazione americana e una fiala di medicinali, ulteriori indizi della possibile presenza della Earhart sull’isola.

“Potremmo trovarci davanti all’occasione più concreta di sempre per risolvere il caso”, ha dichiarato al Daily Mail.

“Con questa mole di prove, sentiamo di non poter più attendere: dobbiamo cercare la conferma definitiva.”

Nel 2017, il gruppo TIGHAR (The International Group for Historic Aircraft Recovery) e una squadra di cani addestrati al ritrovamento di resti umani visitarono l’isola. Tuttavia, Ric Gillespie, direttore esecutivo di TIGHAR, ha smentito la validità della foto: secondo lui mostrerebbe solo una palma sradicata con la zolla di terra.

Amelia Earhart è stata mangiata dai granchi?

Una delle ipotesi più discusse (e inquietanti) suggerisce che Amelia, sopravvissuta all’incidente, rimase viva per settimane sull’isola, mentre il suo aereo andava alla deriva e Fred Noonan moriva.

Non era sola. L’isola era abitata dai famigerati granchi del cocco, lunghi fino a un metro. Si pensa che, una volta morta, i granchi abbiano consumato il suo corpo.

Nel 1940, alcuni coloni britannici trovarono 13 ossa e un teschio sull’isola, ritenendo che potessero appartenere ad una donna. Tuttavia, un’analisi antropologica li classificò come resti maschili, anche se alcune voci hanno messo in dubbio la competenza dell’analisi.

Secondo National Geographic, i granchi avrebbero disperso molte delle ossa nel tempo. Alcuni resti cranici rinvenuti successivamente nel museo culturale Te Umwanibong di Tarawa, Kiribati, potrebbero appartenere a una donna adulta. Forse, ad Amelia.

Se fosse confermata, questa scoperta porrebbe fine a uno dei misteri più affascinanti del XX secolo, rendendo giustizia alla memoria di una donna che sfidò i limiti del suo tempo e che, ancora oggi, continua a ispirare.