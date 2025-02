Grande Fratello 2024: Eva Grimaldi eliminata, ma la reazione del pubblico lascia tutti sorpresi

L’eliminazione di Eva Grimaldi dal Grande Fratello 2024 ha suscitato reazioni contrastanti, con il pubblico che non ha digerito il risultato del televoto. Scopri i dettagli.:





La puntata di Grande Fratello andata in onda il 6 febbraio 2025 ha riservato colpi di scena, con l’eliminazione di Eva Grimaldi, uno dei momenti più emozionanti della serata. L’attrice, che era entrata nella casa del Grande Fratello il 16 dicembre 2024, ha condiviso momenti significativi della sua vita, suscitando empatia e riflessioni nel pubblico. La sua uscita, però, è stata una sorpresa per molti.

Nel corso della puntata, condotta da Alfonso Signorini, il televoto ha visto ben nove concorrenti in nomination: Amanda Lecciso, Eva Grimaldi, Iago García, Javier Martinez, Jessica Morlacchi, Luca Giglioli, Maxime Mbanda, Pamela Petrarolo e Shaila Gatta. Il verdetto del pubblico è stato chiaro: Eva Grimaldi ha ricevuto il minor numero di voti, con solo l’1,77%, ed è stata quindi eliminata dalla casa. La sua reazione è stata composta ma visibilmente emozionata.

Eva Grimaldi eliminata dalla casa del Grande Fratello: il motivo della sua uscita

Eva ha salutato calorosamente i suoi compagni, ringraziandoli per i momenti condivisi e augurando loro il meglio per il prosieguo del gioco. Una volta in studio, ha avuto modo di confrontarsi con le opinioni delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, riflettendo sulla sua esperienza e sulle dinamiche che l’hanno portata all’eliminazione. L’uscita di Eva ha suscitato diverse reazioni sia dentro che fuori la casa.

Alcuni concorrenti, come Jessica Morlacchi e Shaila Gatta, si sono mostrati dispiaciuti per la sua uscita, riconoscendola come una figura materna e di riferimento. Tuttavia, il risultato del televoto ha visto una netta vittoria di Shaila Gatta, con il 31,41% dei voti. Javier Martinez si è posizionato al secondo posto con il 18,74%, mentre Jessica ha ottenuto il 16,76%. Iago ha registrato il 12,79%, Amanda il 9,76%, e Luca Giglioli il 4,25%. Infine, Maxime Mbanda e Pamela Petrarolo hanno ricevuto rispettivamente il 4,18% e il 2,34%.

Molti fan non hanno digerito la decisione, con alcuni utenti sui social che si sono sfogati: “Quelle co* delle zialena hanno fatto eliminare Eva**: è guerra”, ha scritto un utente. Nonostante le polemiche, Alfonso Signorini ha poi cambiato argomento, concentrandosi sulla nascita della storia d’amore tra Helena e Javier, che ha catturato l’attenzione del pubblico con un bacio appassionato.

Con l’eliminazione di Eva Grimaldi, il gioco del Grande Fratello entra in una fase sempre più intensa e imprevedibile.