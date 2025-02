Grande Fratello, Alfonso sotto attacco: le accuse nella Casa e la difesa dall’esterno

Tra i protagonisti più discussi di questa edizione del Grande Fratello c’è senza dubbio Alfonso D’Apice. Il gieffino, ex fidanzato di Federica Petagna, è riuscito a farsi notare non solo per la sua storia d’amore con Chiara Cainelli, ma anche per i suoi scontri accesi con alcuni coinquilini. Frasi come “Ti faccio saltare” e “Abbaia di meno!”, pronunciate durante momenti di rabbia, hanno scatenato un’ondata di critiche, sia nella Casa sia tra il pubblico.





Tuttavia, non mancano voci a favore di Alfonso. Antonio Maietta, ex concorrente di Temptation Island, ha preso le sue difese, definendo le accuse contro di lui come “attacchi biechi e gratuiti”.

Negli ultimi giorni, Alfonso è stato protagonista di forti discussioni con alcuni gieffini, tra cui Iago Garcia, Stefania Orlando e Mariavittoria Minghetti. Le sue reazioni, spesso impulsive, sono state criticate da molti spettatori, che lo accusano di essere troppo aggressivo.

Nonostante ciò, c’è chi sostiene che Alfonso sia vittima di un vero e proprio accanimento. Valerio Palma, anche lui ex di Temptation Island, ha descritto le critiche come esagerate e mirate a destabilizzarlo.

Antonio Maietta difende Alfonso: ‘Non è cattivo, è solo umano’

Tra i difensori più accesi di Alfonso c’è Antonio Maietta, che ha speso parole di grande affetto nei confronti del gieffino:

“Alfonso lo reputo non un amico, ma un fratello. Sta chiuso da quattro mesi lì dentro, senza vedere la mamma e senza sapere nulla dell’esterno. Psicologicamente è dura affrontare una cosa del genere. Non è né cattivo, né maleducato, è una persona come noi.”

Maietta ha poi puntato il dito contro alcuni concorrenti della Casa, accusandoli di approfittare dell’inesperienza televisiva di Alfonso per provocarlo:

“Iago Garcia sa benissimo come funziona la televisione, mentre Alfonso no. Lo attaccano perché pensano che possa cedere, ma non è così. È molto più forte di quanto credano.”

Un appello ai fan: ‘Sosteniamo Alfonso!’

Maietta ha anche lanciato un appello ai fan di Alfonso, in particolare ai suoi sostenitori napoletani:

“Vorrei dire una cosa a tutti i napoletani e a tutta l’Italia che vuole bene ad Alfonso: votiamolo! Facciamogli capire che fuori dalla Casa ci sono persone che lo sostengono. Non permettiamo che queste persone lo facciano cedere.”

Secondo Maietta, gli attacchi contro Alfonso sarebbero una strategia per farlo uscire dalla Casa:

“Lo attaccano perché non possono più colpire Lorenzo Spolverato, che è già in finale, o Javier Martinez, che è molto amato dal pubblico. Ma Alfonso non cederà: è intelligente e sa che stanno cercando di farlo squalificare.”

Alfonso, un concorrente divisivo ma determinato

La figura di Alfonso D’Apice continua a dividere il pubblico del Grande Fratello. Da una parte ci sono coloro che lo criticano per il suo atteggiamento impulsivo, dall’altra chi lo vede come una vittima di strategie mirate a destabilizzarlo.

In ogni caso, Alfonso sembra determinato a non lasciarsi abbattere. Con il sostegno di amici come Antonio Maietta e di un pubblico sempre più numeroso, il gieffino potrebbe dimostrare di essere più forte di quanto i suoi detrattori pensino.

Non resta che aspettare le prossime puntate per scoprire come evolverà la situazione e se Alfonso riuscirà a ribaltare le critiche a suo favore. Una cosa è certa: al Grande Fratello, le dinamiche sono sempre imprevedibili.