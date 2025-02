Grande Fratello, bufera su Zeudi: il commento sul dialetto di Perla divide il pubblico

Le parole di Zeudi De Palma, concorrente del Grande Fratello, hanno scatenato un acceso dibattito tra i telespettatori del reality. Durante una conversazione con alcuni compagni di avventura, l’ex Miss Italia ha pronunciato una frase che molti hanno giudicato offensiva nei confronti di Perla Vatiero, vincitrice della scorsa edizione del programma.





La polemica è esplosa quando Zeudi, parlando del dialetto di Perla, ha definito il suo accento “cafone”, suscitando una valanga di reazioni sui social. Il pubblico si è diviso: da un lato chi accusa Zeudi di insensibilità e spocchia, dall’altro chi minimizza, ritenendo il commento solo un’osservazione infelice.

Il fatto è avvenuto durante una cena nella casa, alla presenza di Maria Teresa Ruta, Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. Nel corso della conversazione, Alfonso ha spiegato che Perla Vatiero, pur essendo campana, non è di Napoli ma di Salerno. È stato in quel momento che Zeudi ha fatto il suo commento:

“Ah sì? Di Salerno? Per questo parlava così male… però non era napoletano, lei parlava un dialetto cafone. Quello era un altro dialetto, ecco perché non capivo”.

Le parole di Zeudi hanno immediatamente gelato i presenti e, poco dopo, sono diventate virali grazie ai fan che seguono attentamente la diretta del reality. Il pubblico non ha tardato a esprimere la propria opinione, e il video del momento è stato condiviso e commentato migliaia di volte sui social.

Social in rivolta: critiche e difese

La frase di Zeudi ha diviso il pubblico del Grande Fratello. Molti utenti hanno accusato la concorrente di essere arrogante e di aver mancato di rispetto non solo a Perla Vatiero, ma anche a chi parla il dialetto salernitano. Tra i commenti più duri si legge:

“L’unica cafona qua è lei. Falsa e furba! L’avrà detto solo per farsi amica Beatrice” oppure “Ah, quindi non è Miss Italia ma Miss Oxford? È arrivata la Garzanti”.

C’è anche chi ha criticato il suo atteggiamento generale, definendolo “spocchioso” e accusandola di voler attirare l’attenzione con frasi provocatorie. Alcuni, invece, hanno difeso Zeudi, sostenendo che il suo commento sia stato frainteso o che si trattasse di una semplice battuta mal riuscita.

Questa vicenda potrebbe avere conseguenze importanti sulla permanenza di Zeudi nella casa del Grande Fratello. La sua frase ha messo in discussione l’opinione che molti avevano di lei, trasformandola da concorrente amata a figura controversa.

In un reality come il Grande Fratello, dove ogni parola viene analizzata e amplificata, episodi come questo possono segnare il destino di un concorrente. I telespettatori si chiedono ora se Zeudi chiarirà il suo commento o se sceglierà di ignorare la polemica.

Il caso di Zeudi De Palma riaccende il dibattito sull’uso dei dialetti e sull’importanza di rispettare le diverse tradizioni linguistiche e culturali. In un contesto come quello del Grande Fratello, seguito da milioni di persone, ogni parola ha un peso, e i concorrenti devono essere consapevoli delle possibili reazioni del pubblico.

Resta da vedere se questa polemica avrà ripercussioni a lungo termine su Zeudi e sulle dinamiche della casa. Una cosa è certa: il Grande Fratello continua a essere un terreno fertile per discussioni e colpi di scena che tengono incollati gli spettatori.