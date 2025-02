Grande Fratello, decisione choc in arrivo: il preferito della serata avrà il potere di decidere l’eliminato

Giovedì 13 febbraio, una nuova puntata del Grande Fratello promette colpi di scena, con il concorrente preferito che avrà il potere di decidere il prossimo eliminato.





Mentre il Festival di Sanremo 2025 continua a dominare la scena su Rai 1, Canale 5 non rinuncia alla sua programmazione e propone una nuova puntata del Grande Fratello giovedì 13 febbraio, con Alfonso Signorini alla guida del reality. In studio, accanto a lui, ci saranno Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli. Nonostante la forte concorrenza di Sanremo, Signorini ha spiegato che la scelta di mantenere la messa in onda è stata fatta per offrire un’alternativa ai fedelissimi del programma, che seguono con passione le dinamiche della casa più spiata d’Italia.

Tensione alle stelle nella casa

Nella notte appena trascorsa, la tensione nella casa del Grande Fratello è salita alle stelle. Mariavittoria e Shaila hanno avuto un acceso litigio, creando un clima di forte scontro tra i concorrenti. Non è da meno la situazione di Lorenzo Spolverato, che, pur essendo il primo finalista, continua a far discutere la sua proclamazione. Anche le dinamiche tra Stefania e Chiara sono diventate più tese, con un confronto che ha messo in evidenza le loro divergenze, mentre Iago e Alfonso si sono nuovamente scontrati, mostrando quanto la loro convivenza stia diventando difficile.

Un’importante decisione per il prossimo eliminato

Uno degli appuntamenti più attesi della serata sarà il verdetto del televoto, che questa volta coinvolgerà ben sette concorrenti: Amanda, Chiara, Iago, Jessica, Maria Teresa, Maxime e Stefania. Tutti sono a rischio eliminazione, ma non sarà solo il pubblico a decidere chi lascia la casa. Il concorrente che riceverà più voti avrà il potere non solo di salvarsi, ma di prendere una decisione cruciale che influenzerà l’esito dell’eliminazione, aggiungendo un ulteriore colpo di scena alla puntata.

Con le tensioni e le dinamiche in continua evoluzione, questa puntata promette di essere ricca di sorprese e confronti tra i concorrenti. Chi riuscirà a rimanere in gioco? E come cambierà la casa dopo questa decisione importante? Non resta che seguire la diretta per scoprire ogni dettaglio.