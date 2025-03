Grande Fratello, Helena Prestes sorprende tutti: ecco cosa farebbe con i soldi del premio!

Nel corso della semifinale del Grande Fratello, andata in onda lunedì 24 marzo, Helena Prestes è stata protagonista di un momento che ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Poco prima di essere proclamata finalista, il conduttore Alfonso Signorini le ha posto una domanda diretta e inaspettata: avrebbe scelto il montepremi del reality o l’amore con Javier Martinez? La modella brasiliana, con la sua consueta schiettezza, ha dato una risposta che ha spiazzato il pubblico e lo stesso conduttore.





Alla domanda, Helena ha risposto con un breve preambolo, spiegando le sue ragioni in modo razionale ma con un tocco di ironia: “Alfonso, ti devo spiegare una cosa. Javier mi ha detto che vuole fare un po’ di figli. Un bel po’. So che lui capirà questa cosa. Quindi la mia risposta sarebbe il premio, così abbiamo i soldi e possiamo fare questi figli”. Una risposta pratica, che ha suscitato l’approvazione di Signorini, il quale ha commentato: “Sei molto concreta”.

La discussione non si è fermata qui. Il conduttore ha voluto coinvolgere anche Javier Martinez, chiedendogli un parere sulla scelta della sua compagna. Il concorrente, con tono altrettanto deciso, ha risposto: “Sono d’accordissimo, non si campa senza i soldi”. Le parole di entrambi hanno strappato un sorriso al pubblico e agli altri concorrenti, mostrando una sintonia tra i due che non è passata inosservata.

Anche Chiara Cainelli, altra finalista del reality, è stata chiamata a rispondere alla stessa domanda. La giovane non ha avuto esitazioni e ha dichiarato che avrebbe scelto il compagno Alfonso D’Apice, sottolineando la priorità dell’amore nella sua vita. Le diverse risposte delle concorrenti hanno messo in evidenza approcci personali e visioni differenti, contribuendo ad arricchire il dibattito all’interno della casa.

Il rapporto tra Helena Prestes e Javier Martinez è stato uno dei temi centrali di questa edizione del Grande Fratello. Durante la puntata, l’opinionista Cesara Buonamici ha evidenziato il cambiamento avvenuto nel modello, che inizialmente sembrava poco incline a impegnarsi seriamente in una relazione. Nel corso della semifinale, però, Javier ha confessato di aver cambiato prospettiva, ammettendo di desiderare una famiglia e dei figli: “È strano sentirmi parlare di bambini e di famiglia, ma ho trent’anni e quindi sarebbe il momento giusto”. Parole che hanno emozionato sia Helena che il pubblico, confermando la serietà del legame tra i due.

Un altro dettaglio curioso emerso durante la puntata riguarda la possibilità di un matrimonio tra Helena e Javier. I due hanno scherzato sul fatto che, in caso di nozze, non avrebbero problemi a invitare gli ex concorrenti Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, nonostante alcune tensioni vissute nella casa. Questo ha dimostrato la loro capacità di affrontare le dinamiche del gioco con leggerezza e maturità.

Con la finale prevista per lunedì 31 marzo, il percorso di Helena Prestes e Javier Martinez si avvia verso la conclusione. Una volta terminato il reality, i due avranno finalmente l’opportunità di vivere la loro relazione al di fuori della casa, scoprendo se il loro amore potrà resistere alle sfide della quotidianità. Intanto, possono contare sul sostegno di un vasto numero di fan, che seguono con entusiasmo la loro storia e sperano di vederli felici insieme.