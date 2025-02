Grande Fratello, il papà di Tommaso parla della relazione con Mariavittoria: le sue parole sorprendenti

Giacomo Franchi, padre di Tommaso, racconta il percorso del figlio al Grande Fratello e la sua opinione su Mariavittoria, la fidanzata nata nella Casa.

Al Grande Fratello, Tommaso e Mariavittoria sono una delle coppie più seguite dell’attuale edizione del reality show di Canale 5. Ora è intervenuto anche il papà di Tommaso, Giacomo Franchi, che in un’intervista rilasciata a La Nazione ha parlato sia del figlio che della sua relazione con la giovane concorrente.





Inizialmente, Giacomo ha ricordato il percorso di Tommaso prima della partecipazione al programma: “Finita la scuola, mi ha chiesto di lavorare dopo una breve vacanza post-diploma. Ha iniziato come cameriere. All’inizio ero dispiaciuto per lui, mentre gli amici si divertivano, ma dopo qualche settimana, quando gli ho portato un caffè in un giorno di riposo, mi ha risposto ‘gentilissimo’. Ho capito quanto fosse importante il lavoro per lui”.

Poi, il padre di Tommaso ha raccontato la carriera del figlio: “Tommaso ha lavorato per due anni come cameriere, poi ha fatto un’esperienza di 9 mesi alla GSK a Rosia e, negli ultimi dieci mesi, è stato apprendista idraulico. Gli piace tantissimo”. Parlando del suo legame familiare, ha poi aggiunto: “Per quanto riguarda la discendenza reale, mia moglie Ginevra crede che sia scritta in un libro, ma io non ci do molta importanza”. Giacomo ha anche difeso la scelta di Tommaso di partecipare al reality: “Le critiche? Sono sempre facili da fare, ma ognuno ha il diritto di vivere la propria esperienza come meglio crede”.

Successivamente, Giacomo ha condiviso il suo pensiero sul Grande Fratello: “Quando sono andato a trovarlo in Casa, mi ha colpito la professionalità di autori e operatori. Questo è un mondo che dà lavoro a tante persone, cosa che non va mai sottovalutata. Inoltre, il programma rispecchia molto il mondo reale di oggi, che non è così diverso da quello che vediamo in televisione”.

Infine, Giacomo ha parlato della relazione tra Tommaso e Mariavittoria, una domanda che si aspettava: “Dopo quasi quattro mesi in Casa, è normale che una persona si leghi e si innamori. Se questa relazione fa stare bene Tommaso, io sono contento. Mi sembra che si vogliano molto bene, ma non posso giudicare qualcuno che non conosco personalmente”.