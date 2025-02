Grande Fratello, Ilaria lascia la casa con un rivelazione shock: il flirt segreto con Raoul Bova

Durante la puntata del 3 febbraio, Ilaria Galassi si ritira dal Grande Fratello, ma non prima di svelare un incredibile retroscena che riguarda Raoul Bova.

Lunedì 3 febbraio, durante una nuova puntata del Grande Fratello, ben due concorrenti hanno dovuto abbandonare la casa. Il primo a lasciare è stato Emanuele Fiori, eliminato dal televoto, mentre Ilaria Galassi ha scelto di ritirarsi volontariamente dopo più di 140 giorni nel reality show. L’ex star di Non è la Rai ha preso questa decisione improvvisa, spinta da un richiamo in confessionale da parte di Alfonso Signorini, il quale le ha rimproverato di aver tentato di alterare i voti e manipolare le nomination. Lì, lontana dagli altri concorrenti, Ilaria ha comunicato al conduttore la sua intenzione di lasciare il programma.





“Io stasera voglio andare a dormire a casa mia, con mio figlio e il mio compagno,” ha dichiarato Ilaria, spiegando che, pur avendo vissuto un’esperienza incredibile, aveva bisogno di tornare alla sua vita normale. Signorini ha subito approvato la sua decisione, consentendole di comunicare la sua uscita agli altri concorrenti. “Grande Fratello rispetta la tua scelta, ora vai a parlarne con i tuoi compagni,” ha affermato il conduttore.

Tornata nel salone, Ilaria ha rivolto un messaggio agli altri concorrenti: “Non capisco più niente delle dinamiche, ma sono stati mesi davvero belli. Ho conosciuto molte persone e spero che vinca chi merita di più e ne ha davvero bisogno.”

Tuttavia, prima di uscire definitivamente dalla casa, Ilaria ha ricevuto una sorpresa inaspettata: il suo compagno Daniele è arrivato per prenderla. “Ho sentito che vuoi tornare a casa, se vuoi io sono qui per te,” le ha detto. Poi ha scherzato, dichiarando che, nonostante la sua lunga assenza, Ilaria non gli è mai mancata. Il compagno ha poi aggiunto con un sorriso: “Siamo stati a Venezia, a Parigi sulla Torre Eiffel. È stato impegnativo senza di te, ma ora, se vuoi, possiamo tornare a casa.”

La decisione di Ilaria di lasciare il gioco è stata immediata, e prima di andare via, Daniele ha fatto una sorprendente rivelazione che ha scioccato tutti. “Ho sentito che c’era qualcosa con Iago, ma anche con Raoul Bova,” ha detto, rivelando un flirt che avrebbe coinvolto l’attrice. “Si può dire? È stato breve, un mesetto, eravamo in albergo, ma poi ci siamo separati.”

La bomba è esplosa e, davanti a tale dichiarazione, Signorini non ha potuto fare a meno di chiedere chiarimenti a Ilaria. “Eravamo giovani, non eravamo famosi, siamo andati in montagna e una notte è successo qualcosa, ma a me non è piaciuto,” ha spiegato l’ex concorrente. Il conduttore, divertito e sorpreso dalla rivelazione, ha commentato scherzosamente: “Immagino che il settore della fiction Mediaset stia tremando adesso. Ma penso che tu possa lasciare la casa ora.”

Questa inaspettata rivelazione ha mandato in visibilio il pubblico sui social, con molti utenti che hanno espresso incredulità per l’intimità di questo scoop. Non è chiaro se la dichiarazione avrà delle ripercussioni sul futuro professionale di Ilaria, ma sicuramente ha reso questa puntata del Grande Fratello memorabile.

In un’era in cui le storie di gossip si intrecciano facilmente con la realtà televisiva, questo episodio conferma quanto il pubblico sia affascinato dai dietro le quinte delle celebrità e dalle sorprese che possono emergere quando meno ce lo aspettiamo.