Grande Fratello, Javier accusa Lorenzo: “Chiama mer** la sua ragazza e un aereo lo riporta da Shaila”

Il Grande Fratello ha cercato di alleviare la tensione tra i concorrenti organizzando una gita in un campo da golf, ma l’uscita si è trasformata in un nuovo scontro tra Helena Prestes e Shaila Gatta. Javier Martinez, visibilmente frustrato dalla situazione, ha avuto modo di esprimere il suo disappunto nel corso della puntata del 3 marzo, parlando direttamente con il conduttore Alfonso Signorini.





Al termine della gita, un video ha mostrato Javier Martinez tornare nella casa del Grande Fratello con un’aria di evidente frustrazione, mentre Lorenzo Spolverato criticava Helena Prestes per aver passato il tempo a litigare con Shaila invece di godersi la giornata con il fidanzato. “Per una volta che potevamo stare bene, ha preferito combattere la sua battaglia personale. Non si rende conto. Lei è così intelligente, poi si perde in queste caz**te. Che senso ha combattere contro i mulini a vento?”, ha dichiarato Martinez, esprimendo la sua delusione per il comportamento di Helena.

Inoltre, ha aggiunto: “Se ne valesse la pena starei davanti a lei, neanche dietro ad aiutarla. Davanti. Ma sono persone di cui non me ne frega veramente un caz**. È una cosa in cui è palese che c’è un copione, che senso ha cercare la verità? Guarda alla fine i fatti, chi sta piangendo disperata? Lei”. Queste parole evidenziano il suo desiderio di mantenere una certa distanza da conflitti che considera privi di significato.

La situazione ha portato le critiche degli altri concorrenti a concentrarsi su Javier, che non è intervenuto per difendere Helena durante la lite, ma ha scelto di rimanere in disparte. In risposta alle accuse, Martinez ha spiegato: “Io sono su un altro livello rispetto a quegli insulti e a quelle litigate, non mi rappresentano in niente. Non voglio essere paragonato, né accostato a uno che prende a calci le cose e chiama ‘mer**’ la sua fidanzata”.

In diretta, Javier ha chiarito che la sua scelta di non difendere Helena era motivata dal desiderio di farle comprendere che non intende immischiarsi in discussioni che considera inutili. Signorini, curioso, gli ha chiesto perché si sentisse su un livello superiore rispetto a Shaila e Lorenzo. Martinez ha risposto: “Perché ho un’idea dell’amore diversa dalla loro. Per quanto possa essere arrabbiato, non chiamerei mai mer** la mia compagna. E la mia compagna, per quanto possa essere arrabbiata, non mi chiama ‘compagno di mer**’”.

Questa affermazione ha scatenato la reazione di Lorenzo Spolverato, che ha esclamato: “Non fare il saputello delle relazioni”. Nonostante le provocazioni, Martinez ha ribadito la sua posizione, affermando di non credere più nella relazione tra Shaila e Lorenzo: “Basta un aereo per rimettervi insieme”.

La tensione tra i concorrenti del Grande Fratello continua a crescere, con le dinamiche interne che si fanno sempre più complesse. Helena, da parte sua, sembra essere coinvolta in una spirale di conflitti che la allontanano da un’esperienza serena all’interno della casa. Le sue interazioni con Shaila e Lorenzo sono diventate fonte di discussione tra gli altri concorrenti, i quali non risparmiano critiche e commenti.

Il comportamento di Javier Martinez, che ha scelto di non intervenire, solleva interrogativi sulle sue reali intenzioni e sul suo legame con Helena. La sua frustrazione nei confronti della situazione potrebbe riflettere una volontà di mantenere una certa dignità e distanza da conflitti che considera futili.