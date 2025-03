Grande Fratello, le prime dichiarazioni di Javier e Giglio: Shaila eliminata, la reazione sorprendente di Spolverato!

L’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda il 24 marzo, ha riservato momenti intensi e colpi di scena. Helena Prestes è stata eletta quarta finalista, mentre tre concorrenti, Giglio, Shaila Gatta e Javier Martinez, sono stati eliminati a un passo dalla finale. Le loro reazioni post-eliminazione sono state cariche di emozione e riflessione.





Giglio è stato il primo a lasciare la casa durante la puntata. Dopo aver perso al televoto contro Chiara ed Helena, ha commentato: “Un percorso che mi ha segnato. Peccato non essere arrivato in finale, ma sono contento di aver dato tutto e sono contento di tutto.” Raggiunto in studio, il conduttore Alfonso Signorini ha informato Giglio dell’assenza della sua fidanzata, Yulia Bruschi: “Manca la tua Yulia. Diciamo che sono accadute delle cose che conoscerai con lei quando vi vedrete. Abbiamo deciso di non trattare l’argomento perché abbiamo dei vincoli legali.” La mancanza di Yulia, ex concorrente del reality, ha suscitato curiosità, specialmente a causa di recenti gossip riguardanti un presunto riavvicinamento con un ex fidanzato, notizia che Yulia ha successivamente smentito.

Successivamente, è stata la volta di Javier, che ha accettato la sua eliminazione con serenità. “Ci sta, fa parte del gioco. Sono veramente orgoglioso di essere arrivato fino a questo punto,” ha dichiarato. “Avevo persone veramente forti al televoto, secondo me è anche giusto così. Grazie veramente a tutti, ho lasciato il cuore in questa casa e me ne vado veramente senza alcun rimorso.” Dopo il verdetto, Javier ha abbracciato Helena, festeggiando la sua elezione a finalista. I due hanno condiviso un momento di gioia prima che Helena rientrasse nella casa per l’ultima settimana. Javier ha anche espresso desideri futuri, parlando di costruire una famiglia e avere dei figli.

il racconto di una storia ha scritto un altro capitolo che parla di quanto questo amore così grande non conosce l’invidia ma è felice e gioisce di ogni traguardo di chi ama ❤️#helevier pic.twitter.com/XSQbOmeW1y — Mara sottona per i levrieri 🐻🐯 (@Mara56113529) March 25, 2025

Infine, Shaila Gatta è stata l’ultima a lasciare il programma. Dopo aver perso al televoto contro Helena, ha commentato: “Sono felice, sono a testa alta, manca una settimana, non li sopportavo più.” Raggiunta in studio, ha aggiunto: “L’importante è quello che accadrà dopo, non è il gioco quello che conta. Mi sarebbe piaciuto sicuramente rimanere per l’ultima settimana però, dopo 6 mesi e mezzo, sono libera. Vado dalla mia mamma e dalla mia famiglia, tifo per Lollo.”

Shaila ha continuato a sostenere il fidanzato Lorenzo Spolverato, il quale ha vissuto un momento di sconforto dopo l’uscita della compagna. Durante una conversazione con Mariavittoria, Lorenzo ha rivelato di sentire già la mancanza di Shaila: “Ora combatto fino alla vittoria anche per lei. C’è solo una settimana poi saremo fuori e sono molto felice. Le ho dato un bigliettino, ho messo anche il mio profumo per questa settimana che non ci vedremo. Poi magari quando esco vado da lei a Napoli, non vedo l’ora.”

Ha anche descritto il momento in cui Shaila lo ha salutato: “Mi ha salutato, era euforica e io ero un po’ emozionato. Ma lei è così, quando ci sono emozioni forti è euforica e poi le scende.” Lorenzo ha riconosciuto che, una volta fuori dalla casa, dovranno affrontare la gestione della loro relazione: “Dovremo trovare il modo giusto per litigare e per crescere insieme. Fuori da qui ci lavoreremo. Abbiamo avuto l’imprinting qui e fuori ci sarà il vero percorso.”