Grande Fratello, Mariavittoria pronta a lasciare la casa: crisi con Tommaso dopo la rivelazione choc

Mariavittoria Minghetti, una delle protagoniste più seguite di questa edizione del Grande Fratello, sta attraversando un momento di grande difficoltà. Durante la puntata in diretta del 17 febbraio 2025, la giovane concorrente ha espresso la sua volontà di abbandonare la casa, scatenando un vero e proprio terremoto emotivo tra gli inquilini e il pubblico.





La crisi è scoppiata dopo che Alfonso D’Apice, poco prima della sua eliminazione, ha fatto una rivelazione inaspettata che ha messo in discussione il rapporto tra Mariavittoria e il suo fidanzato Tommaso. Nonostante i tentativi di quest’ultimo di rassicurarla, la Minghetti ha confessato di sentirsi troppo turbata per continuare l’esperienza senza mettere a rischio la relazione.

Il momento di tensione è nato quando Alfonso D’Apice, parlando con gli altri concorrenti, ha dichiarato: “Mi hai detto a dicembre che ti dovevo dare qualche giorno di tempo per lasciare Tommaso e che poi ci saremmo potuti conoscere meglio”. Questa frase ha scatenato una reazione immediata da parte di Tommaso, che ha chiesto spiegazioni a Mariavittoria.

Visibilmente in difficoltà, Mariavittoria ha risposto: “Non posso giurare. Ti dico che nelle intenzioni non c’era quello che ha detto lui. Io magari gli ho detto che volevo conoscerlo meglio, ma come persona”. Nonostante le sue parole, il dubbio ha continuato a tormentare Tommaso, che ha cercato di trovare un punto di equilibrio per salvare la relazione.

Un bacio che non ha risolto la tensione

Dopo il confronto, Tommaso ha provato a rasserenare Mariavittoria con un gesto d’amore, dicendole: “Ti perdono, andiamo avanti, basta sapere che ora ci amiamo”, e dandole un bacio. Tuttavia, la Minghetti non è apparsa per nulla tranquilla e ha ribattuto: “No, è inutile che ti bacio, tanto dopo torni sull’argomento. Allora è meglio chiarire adesso e parlare. Non è che non ti voglio baciare, ma tu comunque mi rinfaccerai questa cosa”.

Mariavittoria ha poi aggiunto una frase che ha lasciato tutti senza parole: “Io voglio uscire da qua perché continuando così ho paura di rovinare la relazione con te”. Queste parole hanno aperto uno scenario inaspettato, con la concreta possibilità che la giovane concorrente possa decidere di abbandonare definitivamente il Grande Fratello.

Una decisione ancora in bilico

Nonostante il supporto di Tommaso, Mariavittoria ha continuato a manifestare il suo malessere, dichiarando: “Mi sono rotta troppo, sto male e voglio andarmene altrimenti rovino tutto”. La sua crisi ha scosso profondamente anche gli altri concorrenti, che temono che la sua uscita possa alterare ulteriormente gli equilibri già fragili all’interno della casa.

Al momento, non è ancora chiaro se Mariavittoria chiederà ufficialmente di lasciare il programma o se si sia trattato solo di un momento di sfogo. Tuttavia, la situazione resta tesa, e il pubblico è in attesa di capire cosa succederà nelle prossime ore.

L’eventuale uscita di Mariavittoria rappresenterebbe un nuovo punto di svolta per questa edizione del Grande Fratello, già segnata da dinamiche complesse e colpi di scena. La relazione tra Mariavittoria e Tommaso, una delle più seguite dal pubblico, è ora messa a dura prova, e il futuro della coppia sembra più incerto che mai.

Le prossime puntate saranno fondamentali per capire se Mariavittoria riuscirà a superare questa crisi e a ritrovare la serenità, o se deciderà di abbandonare definitivamente la casa per proteggere il suo rapporto con Tommaso.