Grande Fratello, Mariavittoria sbalordisce con una rivelazione su Tommaso e Jessica!

Durante una conversazione riservata, Mariavittoria Minghetti ha deciso di condividere con Jessica Morlacchi un’importante rivelazione su Tommaso Franchi. La dottoressa romana ha atteso che il suo fidanzato fosse uscito dalla Casa per esprimere i suoi pensieri e ha scelto di confidarsi con la sua amica più fidata. Tuttavia, la reazione di Jessica non è stata quella che MaVi si aspettava; anzi, la cantante è apparsa visibilmente turbata dalle parole che aveva appena ascoltato.





Tommaso è stato eliminato dal Grande Fratello la scorsa settimana, e da quel momento Mariavittoria ha manifestato un profondo senso di tristezza, desiderando ardentemente di riabbracciarlo. Nonostante le recenti tensioni e le discussioni tra i due, entrambi hanno sempre affermato di amarsi. Jessica, pur non avendo mai ostacolato la loro relazione, ha espresso più volte la sua opinione, ritenendo che l’idraulico toscano fosse troppo giovane per Mariavittoria.

Nel corso della conversazione, Mariavittoria ha rivelato a Jessica: “Tommaso vuole fare l’attore”. L’incredulità di Jessica è emersa immediatamente con la sua risposta: “Come, l’attore?” A questo punto, Mariavittoria ha aggiunto che Tommaso si trova in uno stato di confusione riguardo al suo futuro. Jessica, tuttavia, ha espresso scetticismo sulle capacità recitative di Tommaso, affermando: “Puoi dire quello che ti pare, ma qui serve un anno di lavoro sulla dizione. Deve ancora lavorarci Lorenzo: appena apre bocca si sente che è di Milano.”

Tommaso è noto per il suo forte accento toscano, una caratteristica che ha contribuito a renderlo popolare tra il pubblico del Grande Fratello. Tuttavia, come ogni dialetto, potrebbe rappresentare un ostacolo per una carriera nell’acting, a meno che il ruolo non lo richieda specificamente. Sebbene Jessica non sia un’attrice, proviene dal mondo dello spettacolo e ha una buona comprensione delle dinamiche del settore. Nonostante ciò, Mariavittoria non si è lasciata scoraggiare dalle parole dell’amica, ribattendo: “Va bene, ma Tommaso ha 24 anni, Lorenzo ne ha 30.”

Nella giornata precedente, Mariavittoria ha ricevuto una sorpresa inaspettata. Sotto la Casa sono giunti nuovi aerei con messaggi dai fan per i concorrenti del programma, e uno di questi era dedicato proprio a lei. Il mittente? Tommaso. Il messaggio recitava: “Sei il mio 1/4 d’ora. Tommi.” La gioia di Mariavittoria è stata palpabile quando è stata chiamata in giardino dagli altri inquilini, e non ha potuto trattenere l’emozione, esclamando: “Ti amo, amore mio, grazie.”

Dopo l’uscita dalla Casa, Tommaso Franchi ha ripreso i contatti con il mondo dei social media e ha compiuto un gesto che non è passato inosservato ai suoi follower. Non appena ha riacquistato l’accesso ai suoi account, ha rimosso tutti i post legati al Grande Fratello dal suo profilo Instagram, sollevando sospetti tra i suoi fan riguardo all’esperienza vissuta nel reality show. Questi dettagli hanno portato a considerare che il suo tempo all’interno della Casa potrebbe non essere stato del tutto positivo.