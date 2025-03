Grande Fratello, Shaila avverte Chiara: i nemici si avvicinano, è tempo di reagire!

Con la finale del Grande Fratello in vista, Shaila Gatta ha deciso di non risparmiare critiche nei confronti di Chiara. Dopo una tumultuosa relazione con Lorenzo, che ha visto momenti di rottura e riappacificazione, Shaila ha ripreso in mano la situazione, avvertendo Chiara dei rischi che corre nel gioco. “Lei non vuole un’amica, vuole un’alleata, sveglia Chiara! Lei è una grande giocatrice. Ti usa come strumento. L’ho rivalutata come persona e non mi piace per nulla”, ha affermato Shaila.





Le tensioni tra i concorrenti sembrano intensificarsi, specialmente dopo la tregua tra Helena e Lorenzo. La situazione all’interno della casa di Grande Fratello è sempre più complessa, con alleanze e rivalità che si intrecciano. Shaila, in un momento di frustrazione, ha spiegato a Chiara: “Si fa forza quando ha degli alleati, quando è sola piange. Lei non vede amici, ma alleanze. Cosa ci sta nascondendo? Lei ci prende per i fondelli. Noi l’abbiamo difesa, ma ha un disegno, finisce sempre nei drammi. Può capitare una volta, due, ma non così tante volte”.

L’invettiva di Shaila non si è fermata qui. Ha continuato a mettere in guardia Chiara: “Lei è solo attenta al gioco. Ha costruito tutti i rapporti con grande furbizia. Io sono una polla e ci sono cascata. Lei sa che tu sei forte e amata ed è in competizione con te. E un giocatore cosa fa per vincere? Butta giù le pedine forti. Lei vuole vincere. Solo io posso parlare male del mio fidanzato perché sono arrabbiata, lei ha usato questa mia rabbia come arma contro di te e non lo permetterò mai più”.

Un altro punto di contesa è Zeudi, verso la quale Shaila ha rincarato la dose: “Puoi quando la scopri piange, butta fuori i suoi problemi personali, il padre, l’abbandono… gioca sporco. Mi sento usata per tante cose da lei, non è leale, gioca sporco. Vai a piangere e dì i problemi, non mi impietosisce. Pure io ho tanti problemi e non uso gli altri ai fini dei miei scopi”.

In conclusione, Shaila ha espresso la sua frustrazione, affermando: “Usa gli altri, sono cavoli loro, fallo con me e sono cavoli tuoi! Adesso è tutto chiaro, lei è tale e quale a Helena. Quella è di Scampia, ma io sono di Secondigliano! Piange e si lamenta, ma poverina sto ca**o. Quella se le crea le situazioni, si mette sempre in mezzo per fare la vittima. Tutto quello che dice sa quando e come dirlo. Considera che è entrata tre mesi dopo ed ha sempre seguito il programma”.